Mișcările care alină durerea de genunchi: concluziile unei cercetări recente

Activitățile fizice cu impact redus, precum mersul pe jos, mersul pe bicicletă și înotul, se dovedesc a fi printre cele mai eficiente forme de mișcare pentru persoanele care suferă de osteoartrită, conform concluziilor unui studiu recent. Cercetarea evidențiază beneficiile acestor exerciții în gestionarea durerii și îmbunătățirea mobilității articulare, scrie Hanna Geissler,redactor-șef al departamentului de sănătate, la Express.

Osteoartrita este o afecțiune degenerativă care apare atunci când stratul de cartilaj ce protejează capetele oaselor se deteriorează treptat, provocând inflamații, disconfort și limitarea mișcărilor.

În ciuda naturii sale progresive, specialiștii susțin că menținerea unei rutine regulate de activitate fizică adaptată poate ajuta la reducerea simptomelor și la încetinirea evoluției bolii.

Aproximativ 10 milioane de britanici trăiesc cu osteoartrită, iar peste jumătate dintre aceștia se confruntă cu probleme la nivelul genunchilor. O amplă analiză realizată de cercetători din SUA și China, care a inclus date din 217 studii clinice publicate între 1990 și 2024, vine cu vești încurajatoare: exercițiile aerobice se conturează drept cel mai eficient tratament non-medicamentos pentru această afecțiune.

Activități precum mersul pe jos, ciclismul și înotul au fost asociate constant cu reducerea durerii și îmbunătățirea funcției articulare. Pe termen scurt, chiar și exercițiile de tip yoga s-au dovedit benefice pentru mobilitate și confort fizic.

Exercițiile aerobice implică mișcări ritmice, susținute, care pun în mișcare grupele musculare mari, crescând ritmul cardiac și aportul de oxigen. Acestea contribuie nu doar la sănătatea cardiovasculară și pulmonară, ci și la o mai bună oxigenare a țesuturilor și la optimizarea circulației.

Publicat în prestigiosul jurnal The BMJ, articolul semnat de autorii studiului recomandă exercițiile aerobice ca „intervenție de primă linie” pentru gestionarea osteoartritei genunchiului, „în special atunci când scopul este de a îmbunătăți capacitatea funcțională și de a reduce durerea”.

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Johns Hopkins (SUA) și Universitatea Zhejiang din China, acest tip de activitate fizică are cele mai bune rezultate în reducerea durerii, îmbunătățirea funcției articulare, a mersului și a calității vieții în general, beneficiile fiind susținute de dovezi cu un grad moderat de certitudine.

Specialiștii atrag atenția că, chiar și în cazurile în care exercițiile aerobice nu sunt posibile, alte forme de activitate fizică structurate pot aduce îmbunătățiri semnificative stării pacienților.

„La pacienții cu osteoartrită la genunchi, exercițiile aerobice sunt cele mai benefice, îmbunătățesc performanța mersului și calității vieții, cu o certitudine moderată”, arată studiul.

Osteoartrita genunchiului afectează preponderent persoanele de peste 55 de ani și este mai frecventă în rândul femeilor. Radiografiile arată că aproape o treime dintre adulții cu vârsta de peste 45 de ani prezintă semne ale acestei afecțiuni, iar dintre aceștia, aproximativ jumătate acuză simptome severe.

Având în vedere îmbătrânirea accelerată a populației și creșterea numărului de cazuri de obezitate, experții estimează că „incidența osteoartritei va continua să crească în anii următori”.