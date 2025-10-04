Povestea fascinantă a unei femei care a renunțat la tot pentru un cort și o bicicletă

Povestea este cu adevărat fascinată deoarece pe lângă decizia de a-și închiria apartamentul, Sarah Cook a ales să cutreiere lumea singură, fără să-i pese de nimic. Iar toată „avuția” sa este o bicicletă și un cort, potrivit theguardian.com.

Sarah Cook avea 60 de ani când a luat această decizie și, după ce și-a închiriat apartamentul din Cumbria, Anglia, a pornit singură cu bicicleta spre coasta de vest a Pacificului.

În timp ce se îndepărta cu bicicleta de la aeroportul din Vancouver, și-a zis: „Ne vedem peste șase luni!”, a povestit Cook. Iar atunci când a ajuns în La Paz, Bolivia, 111 zile mai târziu, știa deja cum vrea să-și trăiască vița. La 67 de ani se declară o femeie liberă și mulțumită care a parcurs deja 24.000 de mile (38 624,256 kilometri) cu bicicleta.

Sarah Cook a declarat că dorința sa era să afle ce se întâmplă atunci când „viața ta este pe drum”, și de aici a plecat toată povestea cu modul de a trăi fiecare clipă la maxim. În fiecare zi, când începe să pedaleze se simte ca și cum „ar zbura”, mai spune ea.

Cook a făcut cu bicicleta de aproape 4.800 km prin Europa, de la Marea Neagră până la Oceanul Atlantic. A pedalat 3.200 km de coastă patagoniană până în Ushuaia, în Argentina, pentru a-și îndeplini un vis din copilărie.

Sarah Cook a crescut într-un sat din Surrey, fiind cea mai mare dintre cei șase frați. A studiat științe medicale la universitate și a lucrat o vreme într-un laborator de hematologie al unui spital, dar s-a oprit din activitate pentru a se ocupa de educația copiilor săi.

Dar, pe măsură ce se apropia de vârsta de 40 de ani a început să se întrebe ce-a făcut în viața sa „în afară de a crește copii”. Iar atunci când copiii ei au mers la universitate, s-a întrebat: „Ce fac acum?”.

Sarah s-a pus pe treabă urmând cursuri de ghid montan și cursuri de specializare pentru a putea preda limba engleză. Toate aceste specializări au ajutată să lucreze cu jumătate de normă ca coordonând de expediții și drumeții, iar în paralel preda limba engleză. Era nevoită să facă toate aceste munci deoarece se despărțise de soțul ei.

Deși Cook se întoarce frecvent în Anglia pentru a-și vedea familia, nu nu stă prea mult: „Nu mai este casa mea acum”. Mersul cu bicicleta și traiul pe drumuri i-au dat lui Cook puterea de a supraviețui indiferent de condiții și provocări.

Are două devize în viață: „Totul se va rezolva”, și cealaltă: „Când totul pare oribil și nu crezi că poți face față, fă pur și simplu următorul lucru: poți să te așezi și să mănânci o banană”. Și chiar dacă Sarah Cook are osteoartrită la un șold, iar ciclismul vine cu provocările sale, nu are de gând să se oprească.