O profesoară expertă în exerciții fizice și îmbătrânire, sfaturi despre longevitate

Karyn Esser, o profesoară de exerciții fizice și președinte al departamentului de Fiziologie și Îmbătrânire de la Universitatea din Florida, subliniază importanța consecvenței în menținerea sănătății și a longevității.

Ea împărtășește regimul ei actual de exerciții fizice, care a evoluat de-a lungul vieții, inclusiv scopul de a face exerciții fizice la aceeași oră din zi, concentrându-se pe dimineți și trecând de la alergare la mersul pe jos rapid pe măsură ce îmbătrânește.

Cercetările lui Esser au arătat că oamenii obțin cele mai bune rezultate atunci când se antrenează la aceeași oră a zilei, în loc să se schimbe. Ea recomandă să faceți exerciții fizice atunci când puteți, dar este mai bine să faceți acest lucru într-o fereastră de trei ore.

Pentru cei care nu sunt pasionați de exercițiile fizice formale, Esser susține să fie activi în viața de zi cu zi, cum ar fi grădinăritul, urcarea scărilor sau parcarea mai departe de magazin.

Antrenamentul de forță este esențial pentru o îmbătrânire sănătoasă, deoarece combate pierderea mușchilor și stimulează densitatea osoasă. Esser a lucrat cu un antrenor pentru a concepe un program de antrenament de forță pe care îl poate face acasă de două sau trei ori pe săptămână, care a ajutat-o să se simtă mai puternică și mai mobilă și agilă.

Nepoții ei au doi și cinci ani, și îi este mai ușor să se joace cu ei și să se bucure de activități împreună. Esser practică, de asemenea, o alimentație cu restricții de timp, luând micul dejun în jurul orei 10 dimineața și mâncând ultima mâncare a zilei în jurul orei 19, ceea ce îi oferă o fereastră de post peste noapte de opt până la 10 ore.

Ea consideră că cercetările privind potențialele beneficii pentru sănătate ale unei perioade mai mici de timp pentru a mânca în fiecare zi sunt promițătoare, dar își păstrează programul de alimentație și de activitate cât mai mult posibil.

Karyn Esser, o profesoară de exerciții fizice, încearcă, de asemenea, să reducă la minimum consumul de carne și de alimente bogate în grăsimi, urmărind în același timp aportul de proteine. O dietă de tip mediteranean cu multe proteine este în general recomandată ca fiind un mod sănătos de a mânca pentru longevitate.

Ea crede că suplimentele sunt, în general, o risipă de bani, dar ia o multivitamină. Prioritățile lui Esser s-au schimbat de-a lungul vieții sale, pe măsură ce și-a experimentat îmbătrânirea corpului și a vrut să rămână în formă.

Când era mai tânără, era ocupată cu începerea carierei și cu o familie, dar a vrut să rămână în formă pentru a se concentra și a scrie mai bine. Acum, se concentrează pe păstrarea independenței, pe care crede că o poate obține prin încorporarea forței și a rezistenței în stilul său de viață, potrivit yahoo.com.