Ultimul mesaj postat de medicul Flavia Groșan înainte de-a intra în comă

Flavia Groșan, medic pneumolog cunoscută pentru teoriile sale controversate din timpul pandemiei de COVID-19, a fost internată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, fiind diagnosticată cu multiple metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. potrivit presei locale ebihoreanul.ro

Potrivit surselor citate, Flavia Groșan ar fi fost internată în secția de Terapie Intensivă în comă profundă. Medicii au intervenit imediat după ce pacienta a suferit convulsii și un stop cardiorespirator, fiind resuscitată de urgență.

” Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace” a transmis aceasta pe Facebook.

Flavia Groșan semnalase deja probleme de sănătate prin intermediul paginii de Facebook PneumoMed, cabinetul medical unde activa ca prenumolog. Într-un mesaj din 10 octombrie, ea relata o „tuse epuizantă” și „durere atroce la întreg plămânul”, precizând că a supraviețuit unei episoade de pneumonie tratate superficial, fără a merge inițial la spital.

Flavia Groșan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16-17 octombrie, după ce soțul său a găsit-o inconștientă în locuință și a sunat imediat la 112. Echipajele medicale au intervenit rapid și au efectuat o resuscitare îndelungată, iar ulterior medicii au confirmat că pacienta se află în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow.

În perioada premergătoare internării, Groșan ar fi refuzat spitalizarea, alegând să se trateze acasă, în ciuda simptomelor severe pe care le prezenta. Această decizie a complicat intervenția medicală de urgență, punând în lumină riscurile la care s-a expus în urma agravării stării sale de sănătate.

Groșan a intrat în atenția publicului încă din 2021, pentru afirmații controversate conform cărora „medicii omoară pacienții” și pentru promovarea unui presupus tratament miraculos împotriva COVID-19.Deși aceste declarații au fost considerate dăunătoare pentru corpul medical de către Colegiul Medicilor Bihor, medicul nu a fost sancționat la acel moment.

Controversele au continuat în august, când Groșan a susținut că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi prin contact intim cu persoane vaccinate, ceea ce a dus la declanșarea unei anchete disciplinare. Afirmațiile sale au fost catalogate drept „inepție medicală”, iar ședința Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor, care ar fi putut decide inclusiv suspendarea dreptului său de a profesa, era programată pentru marți, 21 octombrie.