Medicii nu sunt răspunzători de eventualele efecte adverse provocate de vaccinul contra COVID-19

Medicii nu sunt răspunzători de eventualele efecte adverse provocate de vaccinul contra COVID-19
Curtea Federală de Justiție din Germania(BGH) a decis că medicii care administrează vaccinuri COVID-19 nu pot fi trași la răspundere pentru efectele adverse suferite de pacienți, clarificând astfel limitele răspunderii juridice pentru campaniile de vaccinare.

Medicii nu pot fi trași la răspundere pentru vaccinurile COVID-19

Procesul a fost inițiat de un bărbat care a afirmat că a dezvoltat o boală de inimă după vaccinarea împotriva COVID-19 și că nu a fost suficient informat înainte de procedură. El a solicitat despăgubiri de cel puțin 800.000 de euro, argumentând că vaccinul i-a fost administrat incorect și că suferințele sale fizice și psihice îl împiedică să mai lucreze.

Instanțele inferioare au respins cererea, concluzionând că medicul a acționat „în calitate oficială” .Curtea Federală de Justiție a confirmat această interpretare, clarificând că orice reclamație legată de prejudicii cauzate de vaccin trebuie îndreptată împotriva statului federal sau a guvernelor regionale, nu împotriva medicilor.

Istanța nu s-a pronunțat asupra legăturii cauzale dintre vaccin și boala de inimă

Judecătorul Ulrich Herrmann a subliniat că instanța nu s-a pronunțat asupra legăturii cauzale dintre vaccin și boala reclamantului, ci doar asupra aspectului juridic al răspunderii.

„Întrebarea a fost cine răspunde dacă…”, a explicat Herrmann, subliniind că scopul procesului a fost delimitarea responsabilităților legale, nu demonstrarea unui efect advers.

Decizia vine pe fondul unor acțiuni similare în Germania

Decizia survine pe fondul mai multor procese similare în Germania, unde persoane care au susținut că au avut reacții adverse severe au încercat să obțină compensații de la medicii vaccinatori. Hotărârea BGH clarifică că statul german, care a coordonat și reglementat campaniile de vaccinare, este responsabil pentru eventualele daune, protejând astfel personalul medical implicat.

Pentru cetățeni, decizia clarifică faptul că orice demers legal privind efecte adverse ale vaccinului trebuie îndreptat împotriva statului, și nu împotriva medicilor care au administrat vaccinul.

