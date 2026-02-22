Social

Firmele de salubrizare, obligate de Primăria Capitalei să deszăpezească trotuarele, trecerile de pietoni și stațiile STB

Firmele de salubrizare, obligate de Primăria Capitalei să deszăpezească trotuarele, trecerile de pietoni și stațiile STBUtilaj de deszăpezire. Sursa foto: Freepik
Primăria Capitalei a cerut firmelor de salubrizare din sectoarele 1, 3 și 5 să deszăpezească trotuarele, trecerile de pietoni și stațiile STB, avertizând asupra sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor.

Primăria Capitalei anunță că firmele de salubrizare din sectoarele 1, 3 și 5 au fost somate să intensifice deszăpezirea trotuarelor, a trecerilor de pietoni și a stațiilor STB. Autoritățile locale transmit că măsura vizează atât zonele centrale, cât și cartierele, pentru a asigura accesul sigur al locuitorilor și turiștilor.

Zonele centrale, considerate de Primăria Capitalei drept “cărțile de vizită” ale orașului

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, Primăria Capitalei subliniază importanța menținerii curate a zonelor centrale, inclusiv a Centrului Vechi, considerate „cărțile de vizită” ale orașului.

Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate”, anunță Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

Obligațiile firmelor de salubrizare

Potrivit Poliției Locale, operatorii de salubrizare trebuie să asigure curățarea completă a trecerilor de pietoni, astfel încât întreaga lățime a zebrei să fie liberă de zăpadă.

De asemenea, stațiile STB trebuie să fie accesibile, iar trotuarele să fie deszăpezite pe toată lățimea lor. Autoritățile au cerut ca scurgerile pluviale să rămână libere și să nu fie acoperite de zăpadă, pentru a preveni inundațiile.

Deszapezire

Utilaj de deszăpezire. Sursă foto: Facebook

Primăria Capitalei anunță sancțiuni pentru neconformare

Primăria avertizează că firmele care nu respectă aceste cerințe vor fi sancționate conform contractelor încheiate cu primăriile de sector.

Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați”, informează Primăria Capitalei.

În prezent, probleme de deszăpezire au fost constatate în sectoarele 1, 2, 3 și 5, iar autoritățile fac apel la operatori să trateze sarcinile cu seriozitate.

Măsuri valabile și în cartiere

Instituția atrage atenția că măsurile nu se limitează doar la zonele turistice sau centrale. Procedura de deszăpezire trebuie aplicată și în cartiere, pentru a asigura siguranța locuitorilor pe drumurile pietonale și în apropierea stațiilor de transport public.

Primăria Capitalei colaborează cu Poliția Locală pentru monitorizarea acțiunilor firmelor de salubrizare și pentru aplicarea eventualelor sancțiuni. Autoritățile transmit că scopul principal este menținerea siguranței și a accesibilității în oraș pe perioada sezonului rece.

