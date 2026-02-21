Ciprian Ciucu vrea ruperea PNL de PSD: PNL trebuie să-și regăsească sufletul în acest moment

Prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că Partidul Național Liberal trebuie să se delimiteze clar de Partidul Social Democrat, considerând că o nouă formulă de tip USL nu ar fi o soluție pentru liberali.

Ciprian Ciucu a afirmat că liberalii trebuie să își redefinească direcția politică și să renunțe la ideea unei noi alianțe cu PSD.

„PNL trebuie să-și regăsească sufletul în acest moment, PNL trebuie să decidă că nu mai vrea USL 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PNL nu trebuie să mai aibă încredere într-o guvernare cu PSD, această disociere este existențială pentru noi, nu toți sunt convinși, eu sunt convins de acest lucru, din ce în ce mai convins.” a declarat Ciprian Ciucu sâmbătă la Digi24.

Edilul consideră că partidul are nevoie de o reîmprospătare, pornind de la organizația din București. El a admis că în interiorul PNL există două curente, unul apropiat de viziunea sa și a președintelui Ilie Bolojan, și un altul care se opune acestei direcții. Potrivit lui Ciucu, susținătorii ideilor promovate de Bolojan sunt „majoritari, larg majoritari, blocați de o minoritate de blocaj”. În cazul unor proiecte controversate, a precizat că au existat 36 de voturi favorabile și aproximativ 17 împotrivă.

Ciprian Ciucu a vorbit și despre situația din Consiliul General al Capitalei, unde susține că vechea majoritate nu mai funcționează, iar PSD blochează inițiativele administrației.

„Când am venit primar, am presupus - și cred că am fost ușor naiv - că vechea majoritate, care își negociase companiile municipale și diferitele poziții prin PMB și care l-a susținut pe domnul Nicușor Dan, va merge în continuare. Eram cu PSD - sau suntem cu PSD la guvernare - și am zis ok, o să intrăm în aceeași logică. Și imediat, în decembrie, am dat toate atribuțiile pe care deja le avea înainte să vin eu viceprimarului PSD și am început să le vorbesc despre anumite reforme pe care urmează să le facem. Răspunsul, în special al PSD, a fost extrem de agresiv, chiar m-a uimit. Și au început să pice proiectele pe care le-am propus. Bine, am vrut să testez majoritatea, n-am venit cu proiecte de reformă semnificative, erau de bun simț”, a afirmat Ciucu în emisiunea „În fața ta”.

Primarul a relatat că PSD nu a susținut închiderea unor instituții cu sub 50 de angajați, despre care spune că doar consumă resurse fără rezultate vizibile. „Și atunci mi-am dat seama că a fost o încordare a mușchilor.”

Ciprian Ciucu a explicat că, la începutul actualei etape administrative, a mizat pe ideea că va putea construi o majoritate stabilă împreună cu Partidul Social Democrat și Partidul Umanist Social Liberal. Calculul său pornea de la realitatea că cele două formațiuni dețin o influență semnificativă în companiile municipale, prin reprezentanții instalați în adunările generale ale acționarilor și în consiliile de administrație. În viziunea sa, această poziționare ar fi trebuit să faciliteze o înțelegere politică pentru susținerea restului de mandat, însă lucrurile nu au evoluat conform așteptărilor, iar sprijinul nu s-a materializat în forma anticipată. În aceste condiții, primarul general s-a văzut nevoit să caute o formulă mai amplă de susținere, încercând să coaguleze o majoritate din cinci partide. O astfel de construcție este, însă, mai dificil de menținut și presupune un efort constant de negociere, ajustare și echilibrare a intereselor. Fiecare vot devine rezultatul unor discuții prealabile, iar stabilitatea administrației depinde de capacitatea liderului de a armoniza poziții politice uneori divergente. Edilul a admis că partenerii din Consiliu își doresc vizibilitate și influență în procesul decizional, inclusiv Uniunea Salvați România, care vrea să-și afirme rolul în actuala configurație. În același timp, diferențele de abordare – unii mai pragmatici, alții mai orientați spre principii – complică negocierile. În acest context, Ciucu a lăsat deschisă posibilitatea unor noi discuții inclusiv cu Daniel Băluță, în speranța că se poate ajunge la o formulă rațională de colaborare care să asigure funcționarea eficientă a administrației Capitalei.