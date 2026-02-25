Imagini din interiorul tunelurilor de pe autostrada Lugoj–Deva, pe secțiunea Margina–Holdea

Imagini recente din interiorul tunelurilor de pe Autostrada Lugoj–Deva, cunoscute în spațiul public drept „Tunelurile pentru urși”, surprind avansul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea. Segmentul are o lungime de 9,13 kilometri și a ajuns la un stadiu fizic de 52%.

Lucrările sunt executate de asocierea formată din companiile românești și bosniace UMB – EuroAsfalt. Mobilizarea în șantier este una consistentă, cu obiectivul declarat de a finaliza lucrările în cursul acestui an.

Valoarea contractului este de 1,82 miliarde lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Tunelul 1, care cuprinde două galerii cu lungimi de 415 metri și 367,5 metri, a fost deja străpuns integral.

Potrivit datelor comunicate din șantier, au fost finalizate lucrările de torcretare și fundațiile la bolta întoarsă. În prezent, se lucrează la montarea hidroizolației și a drenurilor laterale.

De asemenea, au fost demarate lucrările de cămășuire a galeriilor, etapă esențială pentru stabilitatea structurii și pentru asigurarea condițiilor de exploatare în siguranță.

Imaginile surprinse din interior arată structura galeriilor și sistemele de susținere deja montate.

Tunelul 2 este mai lung și are două galerii distincte.

Pe sensul Nădlac–Sibiu au fost excavați 660 de metri din totalul de 1.985 metri. Antreprenorul lucrează simultan din șase puncte: de la ambele capete și din patru puncte suplimentare deschise pe traseu.

Această strategie este utilizată pentru a maximiza randamentul lucrărilor și pentru a reduce timpul total de execuție.

Pe sensul Sibiu–Nădlac au fost excavați 796 de metri din totalul de 1.825 metri.

În șantier sunt mobilizați 554 de muncitori și operatori, alături de 203 utilaje și echipamente specializate.

Constructorul folosește metoda austriacă NATM pentru realizarea tunelurilor. Aceeași tehnologie este utilizată și pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești, pentru tunelurile Alina și Daniela.

Metoda NATM presupune realizarea tunelului în săpătură deschisă, iar excavațiile se desfășoară sub incinta ecranelor de piloți și a plăcii executate de la suprafață.

După evacuarea materialului din incinta creată, se realizează cămășuiala tunelului, similar procedurii aplicate în cazul forajului clasic.

Tehnologia permite adaptarea permanentă la condițiile geologice întâlnite în teren și este utilizată frecvent în proiecte de infrastructură montană.

Secțiunea Margina–Holdea este ultima verigă lipsă de pe Autostrada A1 în zona de vest a țării.

Odată finalizată, se va putea circula neîntrerupt de la Boița la Nădlac, pe o distanță continuă de peste 360 de kilometri.

Tunelurile sunt denumite în spațiul public „Tunelurile pentru urși” deoarece proiectul a fost modificat pentru a permite traversarea în siguranță a faunei sălbatice din zonă, în special a populației de urs brun.

Lucrările continuă într-un ritm susținut, iar imaginile din interior confirmă avansul etapelor structurale și tehnice.