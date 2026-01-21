Tunelul Margina-Holdea de pe Autostrada A1, aproape de finalizare. Mobilizare masivă pe șantier

Tunelul Margina-Holdea, parte a Autostrăzii A1 Lugoj-Deva, a atins un stadiu fizic de 52%, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR, într-o postare pe Facebook.

„Mobilizarea în șantier a Asocierii de constructori români și bosniaci (UMB-EuroAsfalt) este una masivă, obiectivul fiind finalizarea lucrărilor în cursul acestui an”, spune Pistol, pe Facebook.

La Tunelul 1, cele două galerii de 415 m și 367,5 m au fost străpunse, iar lucrările de torcretare și fundațiile la bolta întoarsă au fost finalizate. În prezent se lucrează la montarea hidroizolației și a drenurilor laterale, iar cămășuirea galeriilor a fost demarată.

La Tunelul 2, pe sensul Nădlac-Sibiu au fost excavați 660 m din totalul de 1.985 m, antreprenorul lucrând simultan din șase puncte pentru a maximiza randamentul. Pe sensul Sibiu-Nădlac au fost excavați 796 m din totalul de 1.825 m.

Constructorii sunt mobilizați pe șantier cu 554 de muncitori și operatori, precum și 203 utilaje și echipamente specializate, potrivit declarațiilor directorului CNAIR, Cristian Pistol. Proiectul, în valoare de 1,82 miliarde lei, fără TVA, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și vizează finalizarea secțiunii autostrăzii de la Boița la Nădlac.

Odată finalizată această secțiune, circulația de pe autostradă va fi neîntreruptă pe o distanță continuă de peste 360 de kilometri. Dirctorul CNAIR a explicat că mobilizarea masivă și utilizarea echipamentelor specializate sunt esențiale pentru respectarea termenelor și pentru creșterea randamentului lucrărilor.