Fost comandant al armatei SUA: Rusia este absolut în război cu Europa

Europa este deja ținta unui conflict declanșat de Rusia, chiar dacă multe guverne evită să o recunoască deschis, a declarat fostul comandant al armatei Statelor Unite în Europa, Ben Hodges, în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate luni la Oslo. „Rusia este absolut în război cu Europa, chiar dacă nu recunoaștem acest lucru sau nu vrem să credem”, a spus Hodges citat de The Guardian, avertizând că amploarea operațiunilor rusești este subestimată în mod constant.

Oficialul american a cerut statelor europene să își consolideze apărarea și să intensifice sprijinul pentru Ucraina.

În intervenția sa, Hodges a susținut că realitatea de securitate de pe continent este mult mai gravă decât sugerează limbajul diplomatic folosit în mod curent. Potrivit acestuia, acțiunile Moscovei nu pot fi reduse la o simplă confruntare indirectă.

Fostul comandant american a criticat folosirea frecventă a expresiei „război hibrid”, pe care o consideră insuficientă pentru a descrie ceea ce se întâmplă în prezent. În opinia sa, termenul „zonă gri” surprinde mai fidel realitatea, întrucât multe guverne evită să indice explicit responsabilul unor incidente grave.

„Cred că „zona gri” descrie mai bine situația, pentru că guvernele sunt reticente sau nu vor să spună: „Nu sunt sigur că a fost într-adevăr o navă rusă cea care a rupt cablurile de pe fundul Mării Baltice sau dintre noi și Svalbard, sau nu sunt sigur că sunt drone rusești cele care zboară și închid toate aeroporturile din Europa. (…) Cred că suntem foarte naivi dacă credem că acest lucru nu este rezultatul influenței rusești și al planului Rusiei de a ne face să ne pierdem încrederea reciprocă”, a declarat Ben Hodges.

Hodges a mai atras atenția că una dintre mizele principale ale acestor acțiuni este reducerea sprijinului acordat Ucrainei. Fără măsuri clare și sancțiuni cu efect real, Rusia va continua această strategie, a avertizat fostul comandant.

„Până când nu vom putea să le aplicăm rușilor consecințe pentru ceea ce fac, acest lucru va continua în fiecare zi”, a spus Hodges.

În final, Ben Hodges a subliniat că sprijinirea Ucrainei este esențială pentru securitatea Europei și a reluat ideea potrivit căreia statele europene au capacitatea de a se apăra singure, o poziție asociată anterior cu Donald Trump.

„Ce ar trebui să facă Europa? În primul rând, să ajute Ucraina. Cel mai bun mod de a proteja Europa este să se asigure că Ucraina continuă ceea ce face, astfel încât să poată învinge Rusia. În al doilea rând, probabil că este singura dată când am fost de acord cu președintele meu: Europa se poate apăra singură. Vă rog, nu vă mai plângeți. De ce se plânge atât de mult lumea în ideea că dacă SUA pleacă, ce vom face? Ucraina, cu foarte puțin ajutor, a oprit Rusia timp de 12 ani. De ce suntem atât de speriați? Vă rog, nu lăsați SUA să plece”, a transmis Hodges.