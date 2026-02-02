Persoane din România, în scandalul Epstein. Ce apare în corespondența desecretizată

România revine în atenția publică internațională în contextul dosarului Jeffrey Epstein, după publicarea unui volum amplu de documente de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Lotul include milioane de pagini, mii de imagini şi sute de videoclipuri care au reaprins atenția presei asupra rețelei și a persoanelor menționate în corespondențe.

Raportările internaționale arată că materialul publicat nu echivalează automat cu acuzații, dar conţinutul ridică întrebări şi impune verificări suplimentare.

Potrivit informațiilor făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA, documentele provin din mai multe etape ale anchetelor federale și au fost publicate în baza obligațiilor legale privind transparența.

Presa internațională subliniază că apariția unor nume sau țări în aceste materiale nu echivalează automat cu acuzații penale sau cu stabilirea unor fapte ilegale, ci reflectă conținutul brut al corespondenței și al înregistrărilor analizate de anchetatori.

În documente apar menționate numeroase personalități cunoscute la nivel global, despre care se notează că ar fi avut interacțiuni cu Jeffrey Epstein. Printre numele care apar în relatările presei se regăsesc prințul Andrew al Marii Britanii, Elon Musk, Bill Gates, Jay-Z, Stephen Hawking, Bill Clinton și Donald Trump.

Publicațiile internaționale precizează constant că simpla menționare într-un document nu reprezintă o dovadă de implicare în activități ilegale.

În ceea ce privește România, documentele desecretizate conțin mai multe emailuri care fac referire explicită la deplasări în țara noastră și la persoane identificate ca fiind români, potrivit cancan.ro.

După apariția în presă a unor informații despre Corina Tarniță, cercetătoare româncă la Universitatea Princeton, menționată într-un context controversat în documentele asociate cazului, au fost identificate și alte corespondențe care includ referiri directe la România.

Unele dintre emailuri menționează transferuri de mii de dolari către o tânără din România, precum și referiri explicite la două fete de la Universitatea din Iași.

Aceste detalii apar în documente fără a fi însoțite de explicații suplimentare privind natura exactă a relațiilor sau scopul transferurilor, motiv pentru care jurnaliștii tratează informațiile cu prudență.

Un exemplu de corespondență care a atras atenția este un email din 2012, în care un român identificat drept Ion N. este contactat de o femeie care folosește pseudonimul Sarah K. Mesajul transmis conține o referire clară la România:

„Salut Ion, am vorbit cu Jeffrey și a spus că este momentul ideal să pleci în România acum. Te rog să mă înștiințezi când ești gata de plecare și când te vei întoarce. Mulțumesc.”

Răspunsul lui Ion N. oferă detalii suplimentare despre o discuție anterioară cu Jeffrey Epstein și despre probleme legate de documente de călătorie:

„Bună Sarah, ce mai faci? Sper că totul este în regulă. Am primit săptămâna trecută mesaj de la Jeffrey dacă vom realiza un proiect cât de curând și a pomenit ceva despre deplasarea spre o insulă marți (azi) …. dar i-am spus că dacă mă duc pe insulă, atunci trebuie să plec în România pentru că nu mă voi putea întoarce fiindcă nu dețin viză în pașaportul meu. Pentru a obține viză trebuie să mă duc la o ambasadă din România pentru a-mi aproba actele pentru viză.”

Într-un alt email, datat 2011, același Ion îi scrie direct lui Jeffrey Epstein, făcând referire la o posibilă întâlnire în New York și la o deplasare în România:

„Mulțumesc că m-ai lăsat să mă duc în România. Scuze, nu am știut că vrei să cumperi bilet pentru România, dar poate ar trebui să-l obțin în aceste zile pentru că devine foarte scump, vreau să plec pe 14-15 iulie.”

În spațiul public au apărut ipoteze potrivit cărora ar putea fi vorba despre pictorul Ioan Nicola, cunoscut pentru lucrări realizate în mai multe proprietăți asociate lui Epstein, inclusiv pe insula privată a acestuia. Această informație este prezentată de presă ca o posibilitate, fără confirmări oficiale în documentele desecretizate.

Documentele mai includ un email din 2010, în care o persoană al cărei nume nu este menționat îi scrie lui Epstein despre picturi, despre faptul că se află încă în România și despre neplata muncii din ultimele două luni:

„Salut Jeffrey, scuze că nu ne-am putut întâlni săptămâna trecută (…) sunt încă în România și am fost pe la țară pentru o vreme și n-am avut acces la internet (…) Cumva, aveam impresia că nu mă vei angaja din nou, pentru că nu am fost plătit pentru ultimele două luni de muncă (…).”

Un alt mesaj din 2010 îl arată pe Lyndon Lea menționând existența unei prietene fotomodel, româncă, stabilită la Londra, descrisă ca fiind prea anxioasă pentru a-și căuta un loc de muncă stabil. Conform informațiilor vehiculate în presă, ar fi vorba despre o tânără pe nume Andra, care în 2009 avea aproximativ 22 de ani și care ar fi lucrat în domeniul retailului de modă.

Documentele desecretizate nu oferă concluzii definitive, ci ridică întrebări despre amploarea rețelei asociate lui Jeffrey Epstein și despre rolul jucat de diverse persoane și țări, inclusiv România.

Analiza completă a materialelor este în curs, iar jurnaliștii atrag atenția asupra necesității verificării independente a fiecărei informații și a evitării concluziilor pripite.