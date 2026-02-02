Epstein plănuia să profite de activele înghețate ale Libiei. Serviciile secrete, implicate

Un email din iulie 2011, făcut public recent în ancheta Departamentului de Justiție al SUA, arată că Jeffrey Epstein și colaboratorii săi ar fi încercat să profite de instabilitatea politică și economică din Libia pentru a obține acces la zeci de miliarde de dolari din activele statului blocate în Occident, potrivit Euronews. Conform documentelor, Epstein și colaboratorii săi căutau modalități de a pune mâna pe fondurile libiene înghețate, estimate la aproximativ 80 de miliarde de dolari, 32,4 miliarde dintre acestea fiind depozitate în Statele Unite.

Emailul sugerează că valoarea reală a acestor active ar putea fi de trei până la patru ori mai mare. Fondurile erau descrise ca „furate și deturnate”.

Documentele arată că în planurile lui Epstein erau implicați inițial foști membri ai serviciilor secrete britanice MI6 și ai agenției israeliene Mossad, care și-ar fi arătat interesul pentru identificarea fondurilor. În același timp, Epstein și colaboratorii săi au contactat și firme internaționale de avocatură dispuse să fie plătite doar dacă ar fi reușit să recupereze aceste fonduri.

Emailul descrie Libia ca o țară bogată în resurse petroliere și cu o forță de muncă bine pregătită, considerând-o o oportunitate strategică pentru investiții financiare și juridice.

Autorii calculau că recuperarea chiar și a unei mici părți din fondurile înghețate ar fi adus profituri de miliarde de dolari, în contextul în care Libia avea nevoie de peste 100 de miliarde de dolari pentru reconstrucție.

Activele libiene au fost înghețate în baza Rezoluției 1973 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în martie 2011, în timpul revoltei care a dus la prăbușirea regimului lui Muammar Gaddafi. Deși ONU promisese eliberarea fondurilor după încheierea conflictului, instabilitatea politică a împiedicat acest proces.

În 2023, Guvernul Unității Naționale din Libia, condus de Abdelhamid Dbeibeh, a înființat o comisie juridică specială pentru a urmări dosarul activelor înghețate, colaborând cu mai multe state. Oficialii libieni au menționat că unele țări au inițiat acțiuni în justiție pentru a confisca o parte din aceste fonduri, invocând pierderile suferite în timpul conflictului.