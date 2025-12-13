Redeschidere istorică la Tripoli. Castelul Roșu dezvăluie comorile Libiei

Muzeul Naţional al Libiei, cunoscut anterior sub denumirea As-Saraya Al-Hamra sau Castelul Roşu, s-a redeschis la Tripoli, oferind acces publicului la cele mai importante comori istorice ale ţării, pentru prima dată de la căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011, potrivit Reuters.

Cel mai mare muzeu din Libia a fost închis în timpul revoltei susţinute de NATO împotriva liderului Gaddafi, care şi-a făcut apariţia pe meterezele castelului pentru a ţine un discurs înfocat. Lucrările de renovare au început în martie 2023, la iniţiativa Guvernului de Unitate Naţională (GNU) de la Tripoli, venit la putere în 2021, într-un proces politic sprijinit de ONU.

Prim-ministrul GNU, Abdulhamid al-Dbiebah, a declarat la ceremonia de deschidere: „Redeschiderea Muzeului Naţional nu e doar un moment cultural, ci o dovadă vie că Libia îşi construieşte instituţiile”.

Construit în anii 1980, muzeul dispune de o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi de galerii, cu mozaicuri, picturi murale, sculpturi, monede şi artefacte care datează din epoca preistorică, dar şi din perioadele romane, greceşti şi islamice ale Libiei.

Colecţia include, de asemenea, mumii vechi de mai multe milenii provenite din aşezările antice Uan Muhuggiag, în sudul Libiei, şi Jaghbub, în apropierea graniţei estice cu Egiptul.

Directoarea muzeului, Fatima Abdullah Ahmed, a declarat pentru Reuters că programul curent se axează pe vizitele şcolilor, înainte de deschiderea oficială pentru public, prevăzută la începutul anului următor.

Libia a recuperat între timp 21 de artefacte scoase ilegal din ţară după îndepărtarea lui Gaddafi, în special din Franţa, Elveţia şi Statele Unite, a precizat preşedintele consiliului director al Departamentului de antichităţi, Mohamed Farj Shakshoki.

Potrivit lui Shakshoki, discuţiile continuă pentru recuperarea a peste 20 de artefacte din Spania, precum şi alte obiecte din Austria. În 2022, Libia a primit nouă artefacte, inclusiv monumente funerare din piatră, urne şi vase de ceramică din Statele Unite.

În Libia se află cinci locuri incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Conform unei evaluări din 2016, acestea erau în pericol din cauza instabilităţii şi conflictelor din ţară. În iulie, delegaţia Libiei la UNESCO a informat că oraşul antic Ghadames, unul dintre locurile periclitate, a fost scos de pe listă, întrucât situaţia privind securitatea s-a ameliorat.