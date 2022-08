Capitala Libiei, transformată în câmp de luptă. ONU și-a arătat îngrijorarea față de conflictele violente de la Tripoli

Au existat rapoarte diferite cu privire la victime în urma schimbului de focuri de armă între bande rivale în capitala libiană. Acest incident are loc în timp ce criza politică din țara nord-africană se adâncește.

Sâmbătă, în capitala libiană, Tripoli, s-au auzit focuri de armă și explozii puternice, în timp ce au izbucnit ciocniri între facțiuni rivale.

Presa libiană, citată de agenția de presă AFP, a raportat mai multe victime în urma confruntărilor, dar nu a oferit un bilanț specific al victimelor. Alte instituții media au oferit rapoarte diferite privind decesele.

Oficialul din domeniul sănătății Malek Merset a declarat pentru The Associated Press că Mustafa Baraka, un comediant cunoscut pentru videoclipurile sale de pe rețelele de socializare, a murit, iar cinci persoane au fost rănite. Agenția de știri Reuters a citat surse medicale care au declarat că două persoane, un bărbat și o femeie, au fost ucise.

Cine este implicat în lupte?

Confruntările implică grupuri care susțin Guvernul de uniune națională (GNU) cu sediul la Tripoli, condus de Abdulhamid Dbeibah, împotriva susținătorilor fostului ministru de interne Fathi Bashagha, susținut de Camera Reprezentanților din orașul Tobruk, situat în estul țării.

Luptele au izbucnit între grupuri înarmate atât cu arme grele, cât și cu arme ușoare. Confruntările au avut loc la o lună după ce o serie de lupte a zguduit pacea relativă din capitala libiană, ucigând mai mulți civili.

Misiunea de sprijin a ONU în Libia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la aceste lupte. Aceasta a declarat că au avut loc bombardamente medii și grele în cartierele rezidențiale.

1/3 The United Nations in Libya is deeply concerned about ongoing armed clashes including indiscriminate medium and heavy shelling in civilian-populated neighborhoods in Tripoli, reportedly causing civilian casualties and damage to civilian facilities including hospitals. pic.twitter.com/otrlpaQxKZ

— UNSMIL (@UNSMILibya) August 27, 2022