Libia anunță descoperirea a trei zăcăminte noi de petrol și gaze, în parteneriat cu companii din Italia, Spania și Algeria

Compania Națională de Petrol a Libiei (NOC) a anunțat miercuri descoperirea a trei zăcăminte noi de petrol și gaze, în urma unor proiecte derulate împreună cu companii energetice din Italia, Spania și Algeria. Rezultatele vizează atât zone offshore, cât și perimetre terestre, iar datele preliminare indică niveluri semnificative de producție.

Prima descoperire a fost realizată în bazinul petrolier Ghadames, situat în nord-vestul Libiei, aproape de granița cu Algeria. Proiectul a fost derulat împreună cu o filială de producție a NOC și compania energetică de stat din Algeria, Sonatrach.

Testele efectuate au indicat o producție de aproximativ 13 milioane de picioare cubice de gaz pe zi, precum și 327 de barili de condensat zilnic, conform datelor comunicate de companie.

A doua descoperire a fost realizată în largul coastei vestice a Libiei, la aproximativ 95 de kilometri de țărm, în colaborare cu compania italiană Eni North Africa. În cadrul acestui proiect, au fost realizate două teste separate, care au indicat rate de producție de 14 milioane și, respectiv, 24 de milioane de picioare cubice de gaz pe zi.

Descoperirea este rezultatul forării sondei de explorare J1-4/16 din Blocul D, care a atins o adâncime totală de 10.458 de picioare. Testele realizate în rezervorul Metlawi au confirmat aceste valori, în condiții diferite de deschidere. Totodată, această descoperire marchează finalizarea celei de-a noua și ultimei obligații contractuale de explorare din cadrul Contractului 4/16, semnat inițial în iunie 2008.

Pe uscat, NOC a anunțat o nouă descoperire realizată împreună cu filiala libiană a companiei spaniole Repsol, REMSA, în urma unor foraje exploratorii în bazinul Murzuq. Zona este situată la aproximativ 800 de kilometri sud de Tripoli, iar sonda de explorare J1-4/130 a fost forată până la o adâncime de 4.325 de picioare.

Testele efectuate după foraj au indicat o producție de aproximativ 763 de barili de petrol pe zi, provenind din formațiunea Mummiyat. Aceasta reprezintă a cincea sondă finalizată din totalul de opt prevăzute în acordul de explorare și împărțire a producției semnat de parteneri în anul 2008.

Economia Libiei depinde în proporție de peste 95% de sectorul petrolier, iar noile descoperiri confirmă rolul central al acestuia în veniturile statului.

Rezultatele anunțate de NOC indică reluarea activităților de explorare în mai multe zone strategice, în parteneriat cu companii internaționale, într-un moment în care industria energetică rămâne esențială pentru economia țării.