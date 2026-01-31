Noi dezvăluiri despre rețeaua Epstein. Fostul prinț Andrew al Marii Britanii și relația cu o rusoaică de 26 de ani

Noi documente făcute publice de autoritățile americane readuc în prim-plan relația dintre fostul prinț Andrew al Marii Britanii și Jeffrey Epstein, punând accentul pe schimburi directe de e-mailuri dintre cei doi.

Mesajele, datate din 2010, oferă detalii concrete despre nivelul de apropiere și comunicare dintre Andrew Mountbatten-Windsor și Epstein, într-un moment în care legătura lor era deja cunoscută public, dar nu documentată atât de explicit.

E-mailurile fac parte dintr-un volum de aproximativ trei milioane de fișiere legate de ancheta Epstein, publicate vineri de autoritățile din Statele Unite.

Unul dintre e-mailurile devenite publice arată că Jeffrey Epstein îi scria direct prințului Andrew în 2010: „Am o prietenă despre care cred că ți-ar face plăcere să ieși la cină cu ea.

”Într-un mesaj ulterior, Epstein a adăugat detalii despre femeia respectivă, precizând că avea 26 de ani, era rusoaică și descriind-o drept „inteligentă, frumoasă și de încredere”, potrivit relatării The New York Times.

Formularea mesajului și tonul folosit indică o familiaritate care depășește un contact ocazional și sugerează o relație personală consolidată între cei doi.

Potrivit documentelor, Andrew Mountbatten-Windsor i-a răspuns lui Epstein că ar fi „încântat” să o întâlnească pe femeia menționată. La câteva ore distanță, prințul a revenit cu un al doilea mesaj, în care îl întreba: „Ce i-ai spus despre mine, i-ai dat și adresa mea de e-mail?”

Acest schimb de mesaje este relevant nu doar prin conținut, ci și prin rapiditatea reacțiilor și prin detaliile logistice discutate, sugerând o comunicare constantă și lipsită de rezerve între cei doi.

Noile mesaje nu reprezintă un episod izolat, ci se adaugă unui set mai larg de dovezi care indică o relație de lungă durată între Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor. Potrivit documentelor publicate, Epstein îl avea salvat pe fostul prinț în agenda sa de contacte sub numele „The Duke”.

La rândul său, Andrew își semna mesajele cu formula „HRH The Duke of York KG”, o referință directă la titlul său regal și la ordinul cavaleresc Knight of the Garter. Acest detaliu subliniază faptul că schimburile de e-mailuri aveau loc într-un cadru formal asumat, nu într-o corespondență informală sau accidentală.

Apariția noilor mesaje vine după ce, în octombrie anul trecut, Andrew Mountbatten-Windsor și-a pierdut titlurile regale. Decizia a fost luată în urma altor dezvăluiri care au arătat cât de apropiată a fost relația sa cu Epstein, dincolo de simple întâlniri sociale.

Deși e-mailurile publicate acum sunt din 2010, ele sunt relevante pentru evaluarea duratei și naturii acestei relații, mai ales în contextul afirmațiilor anterioare ale prințului privind distanțarea sa de Epstein.

Documentele trebuie analizate și în raport cu acuzațiile formulate de Virginia Roberts Giuffre, care a susținut în documente judiciare că, în jurul anului 2001, Jeffrey Epstein ar fi traficat-o către prințul Andrew. Giuffre a afirmat că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta de mai multe ori.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat constant aceste acuzații și orice faptă ilegală legată de relația sa cu Epstein. Totuși, noile e-mailuri arată că legătura dintre cei doi a continuat la aproximativ un deceniu după perioada invocată în documentele judiciare.

Numele fostului prinț apare și în alte e-mailuri făcute publice de Congresul Statelor Unite în luna decembrie. În acele mesaje, un expeditor identificat drept „A”, care menționa că se află într-o reședință regală britanică, îi scria lui Ghislaine Maxwell: „Ai găsit pentru mine niște noi prieteni nepotriviți?”

Deși identitatea expeditorului nu a fost confirmată oficial, includerea acestor mesaje în dosarul public sporește presiunea asupra fostului prinț și asupra explicațiilor oferite de-a lungul timpului.

Biroul lui Andrew Mountbatten-Windsor nu a răspuns solicitărilor de comentarii legate de e-mailurile publicate recent, nici celor făcute publice anterior de Congresul SUA. Lipsa unei reacții oficiale menține deschisă dezbaterea publică privind amploarea relației sale cu Jeffrey Epstein.

Noile e-mailuri nu aduc acuzații penale suplimentare, dar oferă un context detaliat și verificabil asupra modului în care cei doi comunicau, consolidând imaginea unei relații apropiate, care continuă să aibă consecințe majore asupra reputației fostului prinț și asupra instituției monarhice britanice.