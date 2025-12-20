Documentele Epstein: Prinţul Andrew, surprins în ipostaze compromiţătoare alături de Ghislaine Maxwell

Andrew Mountbatten-Windsor apare într-o fotografie în care este întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, potrivit celui mai recent set de documente legate de Jeffrey Epstein, relatează The Guardian. Imaginea, nedatată și surprinsă de fapt într-o fotografie încadrată într-o ramă, îl arată pe fostul duce zâmbind cu ochii închiși, în timp ce Ghislaine Maxwell, condamnată pentru trafic sexual, se apleacă deasupra lui și privește în jos, tot zâmbind.

Vineri seară, Departamentul de Justiţie al SUA a publicat un volum impresionant de documente, inclusiv acte din instanţă, înregistrări video şi fotografii, iar platforma a introdus o coadă de aşteptare pentru utilizatori din cauza numărului extrem de mare de solicitări.

Publicarea documentelor a avut loc după ce adjunctul procurorului general al SUA, Todd Blanche, a anunţat că „câteva sute de mii” de dosare din aşa-numitele „dosare Epstein” vor fi făcute publice înainte de termenul-limită impus de lege. El a explicat că, pentru a proteja victimele, alte mii de documente vor fi publicate în săptămânile următoare.

Departamentul de Justiţie al SUA a fost obligat prin lege să publice toate dosarele legate de ancheta privind Epstein până vineri la miezul nopţii, în urma adoptării Legii privind transparenţa dosarelor Epstein.

Finanţistul a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare federală din Manhattan, New York, în august 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual. Moartea sa a fost clasificată ca sinucidere.

Printre sutele de fotografii din dosare se află imagini nedatate cu Ghislaine Maxwell stând în faţa uşii de la Downing Street 10 şi pozând alături de fostul preşedinte american Bill Clinton şi de actorul Kevin Spacey.

Purtătorul de cuvânt al lui Bill Clinton, Angel Urena, a declarat că ancheta nu îl are în vizor pe fostul preşedinte.

„Există două tipuri de oameni aici. Primul grup nu a ştiut nimic şi a rupt legăturile cu Epstein înainte ca infracţiunile sale să iasă la iveală. Al doilea grup a continuat relaţiile după aceea. Noi facem parte din primul grup. Nicio tergiversare din partea celor din al doilea grup nu va schimba acest lucru”, a arătat el.

Multe dintre fotografiile şi documentele publicate au fost puternic cenzurate, ceea ce a stârnit critici din partea unor parlamentari americani şi a avocaţilor victimelor lui Epstein. Congresmanul republican Thomas Massie, susţinător al legii care a impus publicarea documentelor, a acuzat că gestul procurorului general Pam Bondi şi al adjunctului său Todd Blanche nu respectă „nici spiritul, nici litera legii semnate de Donald Trump acum doar 30 de zile”.

Andrew Mountbatten-Windsor se confruntă cu acuzaţii – pe care le respinge – că ar fi agresat sexual o adolescentă, Virginia Giuffre, după ce aceasta a fost traficată de Epstein. În 2022, el i-a plătit milioane de dolari lui Giuffre pentru a soluţiona amiabil o acţiune civilă, susţinând că nu a avut niciodată contact cu ea.

Zeci de mii de documente legate de Epstein şi de fosta sa parteneră, Ghislaine Maxwell, au fost deja făcute publice în cadrul proceselor civile şi penale din SUA. Joi, democraţii au publicat un nou lot de 68 de imagini, inclusiv fotografii cu Bill Gates alături de femei cu feţele cenzurate şi cu filosoful Noam Chomsky la bordul avionului privat al finanţistului. Lotul anterior includea şi o fotografie cu Mountbatten-Windsor lângă Gates.

Fostul prinţ s-a retras din îndatoririle regale în 2019, după interviul dezastruos acordat emisiunii Newsnight. Publicarea memoriilor postume ale lui Giuffre şi a documentelor din proprietatea lui Epstein a readus în centrul atenţiei relaţia sa cu finanţistul. În consecinţă, regele i-a retras fratelui său atât titulatura de Alteţă Regală (HRH), cât şi titlul de prinţ.

Politicienii americani l-au criticat pentru tăcerea sa, după ce a ratat termenul-limită stabilit luna trecută pentru a răspunde solicitărilor de a oferi un interviu despre Epstein.