Relansarea legăturilor Rusia - Afganistan. Investiții, zboruri directe și revenirea în SCO

Afganistanul și Federația Rusă își intensifică cooperarea în mai multe sectoare strategice, deschizând noi rute de dialog economic, logistic și politic.

Declarațiile recente ale ambasadorului Afganistanului în Rusia, Mawlawi Gul Hassan Hassan, oferă o imagine amplă asupra direcțiilor prioritare pentru Kabul, de la proiecte energetice și zboruri directe între capitale, până la posibila reluare a participării Afganistanului în lucrările Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) — toate acestea pe fondul consolidării relațiilor diplomatice între cele două state.

Relațiile oficiale între Kabul și Moscova au cunoscut o evoluție importantă în ultimii ani. Pe 3 iulie 2025, Rusia a devenit prima țară din lume care a recunoscut oficial Islamic Emirate of Afghanistan — guvernul taliban de la Kabul — și a considerat liderii acestuia ca reprezentanți legitimi ai țării.

Pe 16 ianuarie 2026, guvernul de la Moscova a acceptat acreditările lui Gul Hasan ca ambasador acreditat, consolidând astfel prezența diplomatică oficială a Afganistanului în capitala rusă.

Acest context diplomatic oferă un cadru pentru intensificarea cooperării concrete descrise de ambasador în interviul acordat agenției TASS — primul său de la preluarea mandatului.

Unul dintre principalele domenii identificate pentru cooperare este cel al producției energetice. Afganistanul, în prezent dependent în mare parte de importuri de energie electrică și de centrale hidroelectrice existente, caută soluții pentru a-și extinde capacitatea internă de generare.

Potrivit datelor disponibile, în prezent Afganistanul generează aproximativ 600 de megawați din centralele sale hidroelectrice, iar alți aproximativ 800 de megawați sunt importați din țările vecine, inclusiv Iran, Turkmenistan, Uzbekistan și Tadjikistan. Potențialul de producere de energie hidroenergetică al țării este estimat la peste 23.000 MW, dar multe dintre resursele energetice rămân neexploatate.

Ambasadorul Gul Hassan a confirmat interesul companiilor rusești în acest sector, menționând că unele dintre ele au efectuat deja vizite în Afganistan și au purtat discuții cu autoritățile și specialiștii locali în energie.

„Da, companiile rusești manifestă interes pentru sectorul de producere a energiei electrice. Unele dintre ele au vizitat deja Afganistanul și au avut întâlniri și discuții cu agențiile relevante și cu specialiștii”, a declarat diplomatul în interviu. Acesta a adăugat că sunt așteptați pași practici în perioada următoare pentru materializarea acestor dialoguri în proiecte concrete.

Potrivit specialiștilor, dezvoltarea de noi capacități hidroenergetice ar putea contribui semnificativ la creșterea securității energetice a Afganistanului, mai ales în zonele rurale unde accesul la electricitate continuă să fie redus.

Pe lângă componentele economice, transportul și conectivitatea între cele două țări sunt identificate ca priorități suplimentare. În prezent, compania națională Ariana Afghan Airlines operează o cursă directă pe săptămână între Kabul și Moscova, care funcționează de aproximativ patru ani. Ambasadorul Gul Hassan a anunțat că există planuri pentru lansarea de noi zboruri directe între cele două capitale prin intermediul companiei Kam Air.

„Ariana Afghan Airlines operează de patru ani un zbor direct pe săptămână între Afganistan și Rusia. În același timp, se lucrează la lansarea în viitorul apropiat a zborurilor directe între Kabul și Moscova cu Kam Air”, a declarat Gul Hassan.

Aceste inițiative urmăresc creșterea mobilității între cetățenii celor două state, inclusiv pentru afaceri, turism și alte tipuri de călătorii. Ambasadorul a subliniat că autoritățile speră ca, pe măsură ce circulația persoanelor se intensifică, numărul de zboruri directe între cele două țări va crește.

Conform informațiilor de pe platformele internaționale de planificare a călătoriilor, există deja multiple rute aeriene non-directe între Rusia și Afganistan operate de companii precum Aeroflot sau prin escale în alte orașe, dar un număr mai mare de zboruri directe între Kabul și Moscova ar reprezenta o schimbare semnificativă pentru pasageri.

Pe lângă declarațiile diplomatice, cooperarea economică dintre Afganistan și Rusia a fost concretizată și pe plan oficial în urmă cu câteva luni.

La 16 mai 2025, în marja Forumului de la Kazan din Tatarstan, oficialii ruși și afgani au semnat cinci memoranda de înțelegere în domenii precum transport și tranzit, comerț și explorare de gaze.

Acordurile includ cooperare în extragerea și rafinarea resurselor energetice din Afganistan, dezvoltarea relațiilor comerciale între camerele de comerț și construirea unui complex industrial-logistic în regiune.

Astfel, dialogul economic nu se rezumă doar la interese exploratorii, ci implică în mod concret documente semnate de părți în vederea implementării colaborărilor strategice.

Date recente arată că Rusia și-a crescut exporturile de produse energetice către Asia Centrală, inclusiv către Afganistan, în anul 2025. Exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din regiune și Afganistan au atins un volum de peste un milion de tone metrice, iar Afganistanul a devenit unul dintre cei mai importanți cumpărători din regiune.

Această creștere a exporturilor vine într-un context în care vânzările de GPL către Uniunea Europeană au scăzut din cauza restricțiilor impuse pe fondul sancțiunilor.

Aceste dinamici comerciale indică faptul că Afganistanul joacă un rol tot mai important în lanțul comercial regional al energiei, în parte datorită relațiilor consolidate cu parteneri externi precum Rusia și Kazahstan prin entități mixte.

Pe plan regional, Afganistanul urmărește reluarea participării active în lucrările Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), unde are statut de stat observator.

În interviul acordat TASS, ambasadorul Gul Hassan a declarat că, datorită eforturilor depuse de Moscova și Beijing, majoritatea statelor membre ale organizației au ajuns la concluzia că ar fi viabilă restabilirea participării active a Afganistanului la activitățile SCO.

„Da, Afganistanul este stat observator în Organizația de Cooperare de la Shanghai și, în conformitate cu acest statut, ar trebui să participe la reuniunile sale… Datorită eforturilor Moscovei și Beijingului, majoritatea statelor membre au ajuns la concluzia că ar fi viabilă restabilirea participării active a Afganistanului la activitatea SCO”, a afirmat ambasadorul.

El a adăugat că partea afgană speră să participe la următoarele reuniuni ale organizației, în vederea consolidării cooperării multilaterale și a integrării economice regionale.

Cooperarea dintre Afganistan și Rusia are loc într-un moment în care țările din regiune caută noi alianțe economice și politice în modă post-pandemică și post-pandemică geopolitică.

Rusia, care a recunoscut oficial guvernul taliban și a stabilit relații diplomatice complete, pare să mizeze pe consolidarea unor legături economice pe termen lung cu Kabul, oferind astfel Afganistanului oportunități de dezvoltare într-un moment în care multe state occidentale și-au redus contactele oficiale cu guvernul de la Kabul.

De asemenea, extinderea cooperării energetice, a schimburilor comerciale și a conectivității aeriene poate avea implicații importante pentru stabilitatea și dezvoltarea economică a Afganistanului, oferind acces mai larg la piețele regionale și facilitând circulația persoanelor și bunurilor.