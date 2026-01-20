Explozie într-un restaurant din Kabul: șapte morți și peste 30 de răniți. Atacul, revendicat de Statul Islamic

Un atac sângeros a avut loc în centrul orașului Kabul, într-un restaurant chinezesc, soldat cu cel puțin șapte morți și peste 30 de răniți, potrivit autorităților afgane. Gruparea Statul Islamic (SI) a revendicat atacul, conform SITE Intelligence Group.

Potrivit Statului Islamic, cetățenii chinezi au intrat pe lista țintelor din cauza guvernului.

„Statul Islamic în Afganistan i-a înscris pe cetăţenii chinezi pe lista ţintelor, mai ales în lumina escaladării crimelor comise de către Guvernul chinez împotriva musulmanilor uiguri oprimaţi”, se arată într-o declaraţie a SI citată de SITE.

Un jurnalist AFP aflat la fața locului a relatat că, imediat după explozie, au intervenit poliția și ambulanțele. Atacul s-a produs pe o stradă renumită pentru florăriile sale, în cartierul Shahr-e-Nawz

Suflul exploziei a spart geamurile clădirilor din apropiere.

„Un musulman chinez, Ayub, şi şase afgani au fost ucişi, iar mai multe alte persoane au fost rănite”, a afirmat purtătorul de cuvânt al poliției din Kabul, Khalid Zadran.

Explozia s-a produs în apropierea bucătăriei restaurantului, un local frecventat în special de membri ai comunității musulmane chineze din Kabul.

Purtătorul de cuvânt al poliției capitalei, Khalid Zadran, a declarat că autoritățile au demarat o anchetă detaliată pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și natura exploziei. Inițial, informațiile transmise despre locul atacului indicau că deflagrația ar fi avut loc „într-un hotel”.

ONG-ul italian Emergency, prezent în zonă, a anunțat că a preluat șapte cadavre și a internat alte 30 de persoane la Secția de Chirurgie a spitalului său. ”Între răniţi se află patru femei şi un copil”, a precizat directorul organizației, Dejan Panic.

Un comerciant din zonă a povestit că explozia a avut loc în jurul orei locale 15.30 (13.00, ora României), adăugând că a observat cel puțin cinci răniți. Circulația rutieră pe arteră a fost redeschisă câteva ore mai târziu.

Oficialii afgani au promis să restabilească securitatea și să atragă investitori străini, într-un context în care ajutorul internațional s-a redus semnificativ. De la revenirea talibanilor la putere în 2021, prezența oamenilor de afaceri chinezi în Afganistan a crescut. În 2022, Statul Islamic a revendicat un alt atac sângeros la un hotel din Kabul, vizând tot cetățeni chinezi.