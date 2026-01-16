Atac mortal în plină stradă, în Germania. Afganul acuzat a invocat „motivații religioase”

Un cetățean afgan acuzat de comiterea unui atac mortal cu autoturismul va fi judecat în Germania, începând de vineri, 16 ianuarie. Potrivit procurorilor, faptele au avut loc la München și au dus la moartea unei femei de 37 de ani și a fiicei sale în vârstă de doi ani, precum și la rănirea mai multor persoane aflate la un miting stradal organizat de un sindicat, spun analiștii de la European Conservative.

Potrivit autorităților judiciare din Germania, inculpatul, identificat parțial drept Farhad N., este acuzat de două capete de acuzare pentru omor și de 44 de capete de acuzare pentru tentativă de omor.

Procurorii susțin că atacul a fost comis cu o „motivație religioasă” și că bărbatul ar fi anticipat că își va pierde viața în timpul acțiunii.

Procesul este programat să înceapă vineri, 16 ianuarie, iar anchetatorii au precizat că rechizitoriul se bazează pe probe strânse imediat după incident, inclusiv pe declarații și pe analiza traseului parcurs de vehicul.

Incidentul a avut loc la data de 13 februarie 2025, în orașul München. Conform actului de acuzare, Farhad N., care avea 24 de ani la momentul respectiv, a condus în mod deliberat un autoturism Mini Cooper într-o manifestație stradală a unui sindicat, la care participau aproximativ 1.400 de persoane.

Procurorii arată că vehiculul a înaintat aproximativ 23 de metri prin mulțime înainte de a se opri, „pentru că roțile din față au pierdut contactul cu solul din cauza persoanelor aflate în fața și sub mașină”.

Mai multe persoane au fost lovite, iar unele au fost proiectate la distanță de carosabil.

O femeie în vârstă de 37 de ani și fiica sa de doi ani au fost aruncate la aproximativ 10 metri în aer, potrivit descrierii procurorilor. Ambele au suferit leziuni craniene grave și au decedat câteva zile mai târziu, ca urmare a rănilor provocate în atac.

În total, zeci de persoane au fost rănite, unele necesitând îngrijiri medicale de urgență. Autoritățile locale au intervenit rapid la fața locului, iar zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea anchetei.

Procurorii au declarat că suspectul, născut la Kabul, ar fi acționat pe fondul unei „motivații religioase excesive”. După comiterea atacului, acesta ar fi rostit cuvintele „Allahu Akbar”, expresie care înseamnă „Dumnezeu este mare”.

Conform anchetatorilor, Farhad N. ar fi considerat că are obligația de a ataca și de a ucide persoane alese la întâmplare în Germania, ca reacție la suferința musulmanilor din anumite țări islamice. Aceste afirmații sunt incluse în rechizitoriu și urmează să fie analizate în cadrul procesului.