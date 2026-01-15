Germania înăsprește regulile legate de acordarea ajutoarelor sociale. Zeci de mii de români, afectați

Guvernul federal german trimis în Parlament un proiect de reformă a „Bürgergeld”, ajutorul destinat persoanelor apte de muncă, care urmează să intre în prima lectură. Potrivit planului conturat de Guvern, acesta ar urma să fie înlocuit cu o „nouă asigurare de bază” („Neue Grundsicherung”), într-un pachet prezentat de autorități ca o consolidare a principiului „sprijin și obligații”, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra bugetului public și al disputelor privind costurile reformei pensiilor.

Coaliția de guvernare propune înăsprirea criteriilor pentru acordarea acestui tip de ajutor social, măsură prezentată politic ca o „reformă” a sistemului de sprijin, potrivit presei germane.

Totuși, dezbaterea are o miză mai largă: finanțele publice. După o perioadă descrisă în spațiul public drept „Herbst der Reformen” („toamna reformelor”) cu rezultate contestate, guvernul și opoziția analizează ce modificări pot fi implementate fără a crește și mai mult costurile statului social, într-o economie slăbită și cu spațiu fiscal limitat.

Proiectul de reformă a „Bürgergeld” propus de guvernul german urmărește să reintroducă și să întărească obligațiile de cooperare ale beneficiarilor, relaxate odată cu introducerea venitului de cetățean în 2023.

Noile reguli vizează, de asemenea, restricționarea accesului la ajutor pentru persoanele cu active semnificative sau locuințe considerate prea mari și oferă jobcenter-elor o marjă mai mare de apreciere în evaluarea fiecărui caz.

Potrivit unei analize Mediendienst Integration publicate în noiembrie 2025, 8,7% dintre românii din Germania beneficiază de SGB II/Bürgergeld, aproximativ 78.000 de persoane fiind vizate de aceste modificări.

Printre principalele schimbări se numără: după două absențe nemotivate la programările jobcenter, beneficiarul va primi cu 30% mai puțin, iar la a treia abatere plățile pot fi oprite complet, cu excepția chiriei, care va fi virată direct proprietarului. Înainte de reducerea totală se va organiza o audiere dacă există indicii de boală, iar măsura nu se aplică copiilor și adolescenților.

Reducerea standard (regelbedarf) poate ajunge până la -30% timp de trei luni în cazurile de abandon al unei măsuri de sprijin sau lipsa candidaturilor, mai sever decât până acum. Dispare perioada de grație („karenzzeit”) pentru active, care vor fi luate în calcul din prima zi, cu praguri de protecție diferențiate pe grupe de vârstă.

În privința locuinței, statul va acoperi cel mult de 1,5 ori limita locală considerată „rezonabilă”, restul urmând să fie suportat de beneficiar sau să ducă la relocare. Autoritățile vor verifica mai activ respectarea „frânei chiriilor” (mietpreisbremse). Cuantumurile de bază rămân neschimbate: pentru o persoană singură, reperul este de 563 euro (din 2024), cu niveluri diferite pentru cupluri și minori.

Executivul german susține că scopul reformei „Bürgergeld” este accelerarea reinserției pe piața muncii și reducerea abuzurilor. În prezent, peste cinci milioane de persoane beneficiază de acest ajutor, iar „refuzul total” al muncii reprezintă sub 1%, conform datelor citate de presa germană.

Miza principală a dezbaterii politice este însă financiară. Cheltuielile cu Bürgergeld au atins în 2024 un nivel record de 51,7 miliarde de euro, din care 29,2 miliarde euro pentru sumele de bază, 12,4 miliarde euro pentru chirie și încălzire, 3,7 miliarde euro pentru integrarea pe piața muncii și 6,5 miliarde euro pentru costuri administrative.

În interiorul coaliției, estimările privind economiile posibile din înăsprirea regulilor au fost extrem de diferite. Varianta de proiect atribuită Ministerului Muncii sugerează că modificările nu vor aduce economii notabile direct, mizând pe faptul că sancțiunile mai dure ar putea determina mai mulți beneficiari să părăsească sistemul. Potrivit unei ipoteze, reducerea numărului de beneficiari cu 100.000 ar însemna aproximativ 850 milioane euro economisite.

În paralel, Germania discută reforma pensiilor într-un context tensionat. În 2025, Bundestagul a dezbătut proiecte menite să stabilizeze nivelul pensiilor, să egaleze perioadele de creștere a copiilor și să întărească pensiile ocupaționale.

Criticii atrag atenția că aceste măsuri pot genera presiuni suplimentare asupra finanțelor publice, iar pachetul ar putea reprezenta „o povară permanentă” pentru bugetul federal. Economiștii și organizațiile de angajatori cer reforme mai profunde, inclusiv o evaluare a vârstei de pensionare.