Românii pot face închisoare pentru datorii nesemnificative către stat. Controalele s-au înmulțit în Germania

Românii pot face închisoare pentru datorii nesemnificative către stat. Controalele s-au înmulțit în Germania
Valul de verificări efectuate de Poliția Federală germană în perioada sărbătorilor a scos la iveală mai multe situații în care cetățenii opriți la frontieră au fost nevoiți fie să achite pe loc sumele datorate, fie să ajungă direct în detenție. Situația îi privește în mod special pe cei care au avut incidente rutiere sau sancțiuni administrative neachitate pe teritoriul german.

Controale stricte la intrarea în Germania

La punctul de frontieră Reitzenhain, controalele au fost derulate pas cu pas, iar autoritățile au pus în aplicare mandate de executare a pedepsei, inclusiv în cazul unor români. Mesajul transmis este clar: și în preajma Crăciunului, verificările rămân ferme, iar o amendă uitată se poate transforma într-o reținere dacă nu este achitată imediat. Frontiera devine astfel locul în care multe cazuri sunt depistate și soluționate pe loc.

Pentru cei care circulă des în Germania, aceste controale reprezintă un semnal de alarmă. Mandatele emise în diverse landuri sunt valabile pe întreg teritoriul țării și pot fi puse în aplicare oricând. Experiențele recente arată că vârsta sau gravitatea faptei nu contează: de la contravenții până la infracțiuni rutiere, consecințele pot fi serioase. Unii au reușit să plătească și au plecat mai departe, alții și-au continuat drumul doar spre penitenciar.

Mandate puse în aplicare la Reitzenhain

Pe 28 decembrie 2025, la ora 09:00, un român de 54 de ani s-a prezentat la controlul de intrare în Germania. Poliția Federală din Chemnitz a identificat două mandate de executare a pedepsei emise de Parchetul din Ellwangen, în urma unor fapte legate de conducerea sub influența alcoolului. Pentru că nu a putut achita amenda de peste 3.000 de euro, bărbatul a fost dus la penitenciarul din Zwickau, unde va executa pedeapsa stabilită.

Tot în aceeași zi, dar la ora 03:50, un cetățean german de 29 de ani a fost verificat de aceleași autorități. Pe numele lui exista un mandat emis de Parchetul din Erfurt pentru punerea în pericol a traficului rutier. Diferența a fost că acesta a reușit să plătească suma de peste 1.700 de euro și a putut continua călătoria.

Sancțiuni aplicate și pentru sume mici

În prima zi de Crăciun, la ora 16:15, un român de 36 de ani, urmărit de Parchetul din Erfurt pentru o contravenție, a fost oprit la control. Pentru a merge mai departe, a fost obligat să achite pe loc aproape 70 de euro.

Un alt episod a fost consemnat în Ajunul Crăciunului, când un alt român de 36 de ani a fost verificat de Poliția Federală din Chemnitz. Pe numele lui figura o mențiune de urmărire emisă de Parchetul din Itzehoe pentru o abatere administrativă. După plata unei amenzi de peste 80 de euro, bărbatul a primit permisiunea de a intra în Germania, potrivit comunicatului transmis de poliție.

Proiecte speciale