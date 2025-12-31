Social

Sărbători cu drumuri și așteptări la vamă. Când este cel mai aglomerat la frontieră și ce recomandă autoritățile

Sărbători cu drumuri și așteptări la vamă. Când este cel mai aglomerat la frontieră și ce recomandă autoritățile
Republica Moldova. Sub presiunea sărbătorilor de iarnă, mii de oameni pornesc la drum pentru a ajunge acasă sau pentru a-și petrece vacanța peste hotare. Pentru mulți, primul obstacol nu este distanța, ci timpul de așteptare la frontieră. Autoritățile vamale recunosc că fluxul de călători crește semnificativ în această perioadă și vin cu recomandări clare pentru a evita orele critice.

În perioada sărbătorilor de iarnă, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova funcționează în regim intensificat, în contextul creșterii accentuate a fluxului de persoane și mijloace de transport. Potrivit autorităților vamale, cele mai mari aglomerări se înregistrează la frontiera cu România, în special în zilele de weekend, când revenirea moldovenilor din diasporă coincide cu deplasările turistice.

Punctul de trecere Leușeni-Albița/ Sursa foto. IGPF

Vitalie Rodideal, șef al Secției control vamal, a declarat, în cadrul unei emisiunii de la Radio Moldova, că experiența anilor precedenți arată clar intervalele de vârf.

„Perioadele cele mai aglomerate sunt, de regulă, între orele 15:00 și 19:00. Recomandăm persoanelor care parcurg distanțe mai mari să-și planifice călătoria fie dimineața devreme, fie pe timp de noapte”, a precizat oficialul.

Cooperare cu România și Ucraina

Pentru a reduce timpii de așteptare, Serviciul Vamal, în cooperare cu Poliția de Frontieră, aplică un set de măsuri operative. Printre acestea se numără suplinirea personalului din prima linie, deschiderea arterelor suplimentare de control și, la necesitate, utilizarea pistelor de control în sens invers.

„Monitorizăm permanent traficul și intervenim rapid acolo unde apar blocaje”, a subliniat Rodideal.

Un rol esențial în gestionarea fluxurilor îl are cooperarea cu autoritățile vamale din România și Ucraina.

„Există o comunicare permanentă, inclusiv la nivelul șefilor de posturi vamale. Atunci când se atestă un flux ridicat pe o anumită direcție, se discută utilizarea la maximum a capacităților de infrastructură și personal de ambele părți ale frontierei”, a explicat șeful Secției control vamal.

Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră. Sursă foto: Facebook

Ce trebuie să știe călătorii despre declararea bunurilor

Vitalie Rodideal a reamintit că bunurile cu valoare de până la 300 de euro, în cazul transportului rutier, și până la 430 de euro pentru transportul aerian pot fi trecute prin Coridorul Verde. Bunurile care depășesc aceste plafoane, sumele de bani mai mari de 10.000 de euro, bunurile culturale, armele sau anumite medicamente trebuie declarate în scris.

„Dacă suma de bani depășește 10.000 de euro, aceasta trebuie declarată obligatoriu”, a avertizat oficialul.

Pentru informații actualizate despre situația la frontieră, călătorii pot consulta rubrica „Trafic online” de pe site-ul Serviciului Vamal sau pot apela Centrul Unic al instituției, la numărul 022 78 88 88.

