Frontierele, sub presiune înainte de Revelion. Poliția suplimentează efectivele și deschide artere suplimentare pentru evitarea cozilor

Republica Moldova. Pe măsură ce se apropie Revelionul, iar mii de cetățeni se pregătesc să treacă frontiera, autoritățile anticipează aglomerații și vin cu măsuri speciale pentru fluidizarea traficului. În contextul estimării unei intensificări semnificative a traficului de persoane și vehicule la punctele de trecere a frontierei, Poliția de Frontieră anunță suplinirea efectivelor și deschiderea unor artere suplimentare, cu scopul de a preveni formarea cozilor și de a reduce timpii de așteptare.

Potrivit instituției, acolo unde situația o va impune, va fi aplicată și procedura „Revers”, care permite utilizarea temporară a benzilor de circulație în funcție de fluxul predominant.

Autoritățile precizează că, la fel ca în anii precedenți, cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei sunt Leușeni, Sculeni și Palanca, unde se înregistrează tradițional cele mai mari fluxuri de călători, în special în perioada sărbătorilor de iarnă.

Vama Albița

Vama Albița. Sursa foto Google Maps

Pentru a evita ambuteiajele și a reduce timpul petrecut la frontieră, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ia în considerare și punctele de trecere mai puțin aglomerate.

Rute alternative recomandate pentru șoferi

Astfel, pentru punctul Leușeni, ca alternativă pot fi utilizate punctele Leova–Bumbăta și Cahul–Oancea. În cazul punctului Sculeni, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru Costești–Stânca sau Lipcani–Rădăuți Prut, iar pentru Palanca este recomandată traversarea prin punctul Tudora–Starokazacie.

Autoritățile subliniază că alegerea rutelor alternative poate contribui semnificativ la fluidizarea traficului și la evitarea timpilor mari de așteptare.

Recomandări pentru pasagerii Aeroportului Internațional Chișinău

Totodată, călătorii care urmează să zboare de pe Aeroportul Internațional Chișinău sunt sfătuiți să se prezinte la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de ora decolării, pentru a avea suficient timp la dispoziție pentru parcurgerea tuturor procedurilor de control și formalităților necesare.

Aeroportul Chișinău, sancțiuni Lukoil

Sursa foto: Serviciul Vamal

Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal reamintesc că informațiile actualizate privind situația în timp real a punctelor de trecere a frontierei pot fi consultate pe platformele oficiale ale celor două instituții. De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela Linia Verde a Poliției de Frontieră, la numărul 022 259 717, sau Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal, la 022 788 888.

Autoritățile îndeamnă cetățenii la răbdare, planificare și respectarea indicațiilor polițiștilor de frontieră, pentru ca deplasările din perioada sărbătorilor să se desfășoare în siguranță și fără incidente.

