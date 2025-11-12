Energoatom, subiectul unei anchete de corupție în Ucraina. Scandalul companiei nucleare a zguduit scena politică

Ancheta privind corupția în jurul companiei de energie nucleară de stat Energoatom a escaladat, devenind unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

Presupusul lider al grupului, Timur Mindich, colaborator apropiat al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, a fost avertizat și a părăsit țara înainte de a fi pus sub acuzare.

Mai multe personalități importante au fost implicate în anchetă. Printre persoanele implicate se numără fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov, ministrul justiției Herman Halushchenko, care a fost la începutul acestui an ministru al energiei, și Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Pe 11 noiembrie, Biroul Anticorupție a acuzat opt persoane de luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită, publicând înregistrări în care grupul discuta despre presupuse comisioane ilegale și mită folosind nume de cod și limbaj criptat. Mindich, identificat în înregistrări ca „Karlsson”, este considerat principalul organizator al schemei.

Printre persoanele acuzate se numără Ihor Myroniuk, fost consilier al ministrului energiei și fost șef adjunct al Fondului proprietăţii de stat, Dmytro Basov, fost procuror și șef al departamentului de securitate fizică al Energoatom, precum și omul de afaceri Mykhailo Tsukerman, anchetat și în SUA pentru spălare de bani.

Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU), mita de la Energoatom ar fi fost spălată într-un birou din centrul Kievului, condus de Mykhailo Tsukerman și controlat de Mindich de la etajul superior al clădirii. Înregistrările arată că Mindich discuta despre primirea de bani și despre o înțelegere cu procurorii, SBU și Biroul de Securitate Economică.

În conversații, Mindich, identificat sub porecla de „Karlsson”, ar fi cerut transferuri de milioane de dolari în Elveția și Israel, iar Tsukerman a menționat că Mindich plănuia să cumpere o casă. Înregistrările includ și discuții cu Halushchenko, fost ministru al energiei.