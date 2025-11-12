International

Energoatom, subiectul unei anchete de corupție în Ucraina. Scandalul companiei nucleare a zguduit scena politică

Comentează știrea
Energoatom, subiectul unei anchete de corupție în Ucraina. Scandalul companiei nucleare a zguduit scena politicăSursă foto: old.energoatom.com.ua
Din cuprinsul articolului

Ancheta privind corupția în jurul companiei de energie nucleară de stat Energoatom a escaladat, devenind unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

Presupusul lider al grupului Energoatom a părăsit Ucraina

Presupusul lider al grupului, Timur Mindich, colaborator apropiat al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, a fost avertizat și a părăsit țara înainte de a fi pus sub acuzare.

Mai multe personalități importante au fost implicate în anchetă. Printre persoanele implicate  se numără fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov, ministrul justiției Herman Halushchenko, care a fost la începutul acestui an ministru al energiei, și Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Opt persoane au fost acuzate de corupție și mită în cazul Energoatom

Pe 11 noiembrie, Biroul Anticorupție a acuzat opt persoane de luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită, publicând înregistrări în care grupul discuta despre presupuse comisioane ilegale și mită folosind nume de cod și limbaj criptat. Mindich, identificat în înregistrări ca „Karlsson”, este considerat principalul organizator al schemei.

Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
rusia, ucraina

rusia, ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Printre persoanele acuzate se numără Ihor Myroniuk, fost consilier al ministrului energiei și fost șef adjunct al Fondului proprietăţii de stat, Dmytro Basov, fost procuror și șef al departamentului de securitate fizică al Energoatom, precum și omul de afaceri Mykhailo Tsukerman, anchetat și în SUA pentru spălare de bani.

Rolul lui Mindic în cazul companiei de energie nucleară de stat

Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU), mita de la Energoatom ar fi fost spălată într-un birou din centrul Kievului, condus de Mykhailo Tsukerman și controlat de Mindich de la etajul superior al clădirii. Înregistrările arată că Mindich discuta despre primirea de bani și despre o înțelegere cu procurorii, SBU și Biroul de Securitate Economică.

În conversații, Mindich, identificat sub porecla de „Karlsson”, ar fi cerut transferuri de milioane de dolari în Elveția și Israel, iar Tsukerman a menționat că Mindich plănuia să cumpere o casă. Înregistrările includ și discuții cu Halushchenko, fost ministru al energiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:00 - Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
14:54 - Șeful Poliției face dezvăluiri despre moartea Andreei Cuciuc. Ce substanțe au fost găsite în sângele fete
14:45 - Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci
14:32 - Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“
14:25 - MApN, clarificări privind mesajul lansat de șeful Armatei. De ce i-a îndemnat pe români să își facă provizii pentru ...
14:14 - România între aplauze diplomatice și vulnerabilități strategice: vizita lui Mark Rutte și realitatea industriei de ap...

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale