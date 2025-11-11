Volodimir Zelenski condamnă schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că toate persoanele implicate în schema de corupție la scară largă din sectorul energetic, dezvăluită recent de NABU, trebuie să răspundă în fața legii, potrivit Ukrininform.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că orice acțiune eficientă împotriva corupției este extrem de necesară și că inevitabilitatea pedepsei este esențială.

”Orice acţiune eficientă împotriva corupţiei este extrem de necesară. Inevitabilitatea pedepsei este esenţială”, a declarat Volodimir Zelenski.

Șeful stattului ucrainean a subliniat că Energoatom furnizează cea mai mare parte a energiei electrice în Ucraina și că integritatea în cadrul companiei reprezintă o prioritate, atât în sectorul energetic, cât și în alte domenii.

Zelenski a afirmat că toți cei care au pus la cale scheme corupte trebuie să suporte consecințe procedurale clare și că funcționarii publici trebuie să colaboreze cu NABU și cu organele de aplicare a legii pentru rezultate concrete.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că desfășoară o operațiune specială menită să expună corupția din sectorul energetic care afectează viața de zi cu zi a ucrainenilor. Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, a fugit înainte de percheziții, fiind în ultimele luni sub investigația NABU.

Potrivit Biroului Național Anticorupție, membrii unei organizații criminale au dezvoltat o schemă extinsă de corupție pentru a exercita influență asupra întreprinderilor strategice de stat, inclusiv Energoatom. Activitatea principală a grupului a constat în colectarea sistematică de plăți ilegale de la contractanții Energoatom, între 10% și 15% din valoarea contractelor.

Mindich a fost anchetat, printre alții, în legătură cu producătorul de drone Firepoint, care a negat orice legătură cu el, însă nu este clar cu ce caz sunt legate perchezițiile ce îl vizează, iar alte detalii nu au fost dezvăluite.