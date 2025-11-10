Un apropiat al lui Zelenski și un fost ministru, în centrul unei anchete anticorupție

Detectivii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au efectuat o percheziție la domiciliul omului de afaceri Timur Mindich, coproprietar al studioului Kvartal 95 și fost asociat al președintelui Volodimir Zelenski, au declarat surse judiciare citate de publicația Ukrainska Pravda.

Potrivit surselor publicației ucrainene, percheziția a avut loc la Kiev, dar Timur Mindich însuși părăsise Ucraina cu câteva ore mai devreme.

RBC-Ucraina, citând o altă sursă, a relatat că percheziția l-a vizat și pe ministrul Justiției, Herman Galușcenko, care anterior a ocupat funcția de ministru al Energiei.

Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat că biroul, împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO), desfășoară o „operațiune la scară largă pentru a expune corupția din sectorul energetic”.

Membrii unei „organizații criminale la nivel înalt” au construit o „schemă de corupție la scară largă pentru a influența întreprinderi strategice din sectorul public”, se arată într-un comunicat al NABU.

Detaliile operațiunii nu au fost dezvăluite.

Timur Mindich este un om de afaceri și coproprietar al studioului Kvartal 95, apropiat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Censor.Net și Ukrainska Pravda au relatat că Timur Mindich a făcut obiectul unei anchete a NABU privind delapidarea de fonduri publice.

Potrivit unor jurnaliști, Timur Mindich ar fi părăsit Ucraina încă din iulie 2025. Iar conform surselor Censor.NET, Mindich s-ar ascunde de NABU în Austria.

De asemenea, conform relatărilor din presa ucraineană, Mindich ar putea deveni subiectul unei anchete a FBI privind spălarea de bani la Uzina Portuară Odessa.

În același timp, potrivit unei surse care a vorbit pentru Ukrainska Pravda, NABU și SAPO pregăteau o notificare de suspiciuni pe numele lui Timur Mindich.

Potrivit sursei, acest lucru ar putea fi legat, parțial, de opoziția președintelui față de agențiile anticorupție. Reamintim că în vara anului 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat o lege care le-a retras independența NABU și SAPO, darși-a schimbat decizia după proteste în masă.