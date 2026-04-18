Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți

Prințul Grigore Ghica, descendent al celebrei familii Ghica, a fost invitatul de vineri al lui Liviu Mihaiu la podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Un subiect al emisiunii a fost legat de tragedia lui Grigore Alexandru Ghica al V-lea, care s-a sinucis în Franța.

Despre contextul care au dus la acest gest fatal, făcut de un fost domnitor al Moldovei, au vorbit Liviu Mihaiu și Grigore Ghica.

„Mihai Eminescu a scris despre Grigore Ghica al V-lea. Și spunea ce domnitor bun ar fi fost, dacă nu și-ar fi pus capăt la viață. El s-a sinucis, a abdicat de la tron în favoarea Unirii și a plecat din țară. Și s-a retras în Franța, lângă Paris, un mic castel. Și, din păcate, în țara a început să se facă o propagandă destul de urâtă.

Boierii, care nu voiau unirea, pentru că asta însemna că își pierd statutul, au început să facă o propagandă contra domnitorului, lui Vodă. Mai era ceva și am discutat înainte cu Napoleon al III-lea, care a refuzat să se întâlnească cu el”, a spus invitatul emisiunii.

„Asta presupun istoricii că atacurile din țară, despre care vorbește la un moment dat domnitorul chiar la Paris. Are un soi de, să zicem așa, aproape un testament. Sunt victima unei traume abominabile. Cât de nevinovat sunt, nu pot să trăiesc. Va veni o zi când dreptatea va ieși la lumină. Aștept inamicii mei la tribunalul lui Dumnezeu. Deci, el era și un astenic depresiv”, a afirmat Liviu Mihaiu.

„Avea 50 de ani. Și îți dai seama cât te-a făcut până la 50 de ani. Câte a făcut în Moldova și pentru țară. A făcut prima maternitate, avea o viziune, era foarte pro-european. A fost educat în Germania, a fost educat ca toți fiii de boieri. Sau la Berlin, sau la Viena. Și a venit, nu cum e astăzi, toată lumea rămâne în străinătate, a venit înapoi aici, în țară, să facă ceva pentru țara lui.

Și, da, ziceam de maternitatea asta, care m-a impresionat, am fost acu, la ea. El s-a sinucis în 1857 lângă Paris. Pentru că s-a sinucis, biserica nu a vrut să aibă absolut nimica de făcut cu el. Ceea ce am găsit a fi puțin trist. De asemenea, el este cel care a înființat Jandarmeria”, a mai precizat Grigore Ghica.

Iar moderatorul emisiunii a completat: „Istoricii spun că gestul ăsta fatal s-ar explica atât prin refuzul lui Napoleon III de a-l primi. Care Napoleon al III-lea, probabil că n-a vrut să supere Imperiul Austro-Ungar prin această unire a Principatului. Și a vrut să meargă foarte low profile, el fiind, și noi bine știm din istorie, fără Napoleon al III-lea, noi n-am fi putut face Unirea.”