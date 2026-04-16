TIFF deschide lista de filme cu producții semnate de Radu Jude și Pedro Almodóvar. Abonamentele, disponibile online

Festivalul Internațional de Film Transilvania revine în 2026 cu o ediție aniversară, iar organizatorii au dezvăluit primele titluri din program. Evenimentul va avea loc între 12 și 21 iunie, la Cluj-Napoca, și aduce în prim-plan unele dintre cele mai noi filme semnate de regizori consacrați din Europa și Asia, potrivit anunțului publicat pe pagina de Facebook a Festivalului.

Printre cele mai așteptate proiecții se numără „Jurnalul unei cameriste”, noul film al lui Radu Jude, selectat la Cannes și programat pentru avanpremieră în cadrul festivalului. Filmul urmărește parcursul unei tinere din România care lucrează în Franța și explorează teme precum migrația, inegalitatea socială și raportul dintre cultură și identitate.

Tot în avanpremieră va fi prezentat și „Bitter Christmas”, regizat de Pedro Almodóvar, o dramă centrată pe relații de familie și tensiuni emoționale, în stilul caracteristic cineastului spaniol.

Selecția anunțată include și debutul în regie al actriței Juliette Binoche, dar și producții recente cu actori precum Jackie Chan, Mads Mikkelsen și Laetitia Casta. Organizatorii propun un mix între cinema de autor, filme premiate la festivaluri internaționale și titluri cu potențial de public larg.

Din program fac parte și producții europene și asiatice prezentate recent pe scene importante ale festivalurilor internaționale, acoperind genuri variate, de la dramă intimă la thriller și comedie neagră.

Printre titlurile anunțate se regăsesc și filme cu teme sociale și personale puternice, inclusiv povești despre identitate, memorie, relații de familie și transformări personale, semnate de regizori consacrați din mai multe țări.

O producție spaniolă premiată recent la San Sebastián și la Gala Goya îl are în prim-plan pe José Ramón Soroiz, recompensat pentru interpretarea sa. Filmul „Maspalomas”, regizat de Jose Mari Goenaga și Aitor Arregi, spune povestea unui bărbat în vârstă care își ascunde orientarea sexuală după ce ajunge într-un cămin pentru seniori. Pelicula abordează teme sensibile precum identitatea personală și conflictul dintre valorile tradiționale și schimbările societății moderne. Producția vine din partea aceleiași echipe cunoscute pentru „Marco, Adevărul inventat”, prezentat anterior la TIFF.

Din Franța, „Murder in the Building” (Le Crime du 3e étage), semnat de Rémi Bezançon, propune un thriller cu influențe Hitchcockiene, construit în jurul suspansului și al detaliilor atent controlate. Avându-i în distribuție pe Laetitia Casta și Gilles Lellouche, filmul a fost prezentat la Festivalul de la Rotterdam, unde a și închis ediția, urmând să ajungă ulterior în cinematografele din România prin distribuție locală.

Abonamentele pentru TIFF.25 sunt deja disponibile online, iar organizatorii urmează să anunțe noi filme care vor completa selecția finală a festivalului.