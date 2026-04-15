Schilodit de comuniști, Bucureștiul nu și-a mai revenit. Două capitale apropiate, care dau clasă la turism

Liviu Mihaiu, realizatorul podcastului Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, l-a avut invitat, miercuri, pe Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București-Palatul Șuțu. Una dintre temele discuției a fost legată de transformarea Bucureștiului în perioada comunistă și de ceea ce poate oferi capitala României, turiștilor, în comparație cu Praga sau Varșovia.

Liviu Mihaiu a deschis discuția subliniind faptul că resursele turistice ale Bucureștiului sunt limitate, în mare parte din cauza intervențiilor brutale asupra arhitecturii orașului în perioada regimului comunist. În opinia sa, schilodirea urbanistică a lăsat urme care astăzi afectează direct atractivitatea orașului în ochii vizitatorilor străini.

„Să știi că Bucureștiul e capitala cea mai torturată și cea mai mal formată din toate capitalele foste comuniste. Mă refer la blocul de Est. Nici o capitală nu a suportat o asemenea schilodire.

Oricare ar fi, dacă ne uităm la Praga, știm cu toții despre ce-i vorba. Este orașul cel mai vizitat turistic din Europa de Est și unul dintre primele dou sau trei orașe vizitate din toată Europa. Deci cu un potențial turistic care se bazează exact pe orașul vechi. Nu e ca la noi, ce-a mai rămas din orașul vechi”, a explicat Liviu Mihaiu.

Spre deosebire de București, unde centrul istoric a fost parțial demolat pentru a face loc noilor proiecte ceaușiste, Praga a reușit să își păstreze intact nucleul medieval și baroc. Această conservare a transformat capitala Cehiei într-un magnet global, în timp ce Bucureștiul se bazează pe fragmente izolate din ceea ce a fost odată „Micul Paris”.

Gazda emisiunii a punctat că succesul Pragăi nu este accidental, ci derivă tocmai din respectul pentru orașul vechi, element care în Capitală a fost grav compromis.

Nici comparația cu Varșovia nu este favorabilă Bucureștiului, deși capitala Poloniei a trecut printr-o distrugere aproape totală în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Adrian Majuru a explicat de ce Varșovia reușește să atragă mai mulți turiști, în ciuda faptului că centrul său istoric a fost reconstruit de la zero după 1945.

„Drama e că nici Varșovia nu se încadrează aici, pentru că, deși a fost un oraș distrus aproape în totalitate, este mai turistic decât Bucureștiul. Pentru că atât polonezii bagă cei mai mulți bani, din toată Europa de Est, în patrimoniu și în cultură”, a precizat Adrian Majuru.