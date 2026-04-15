Guvernul francez vrea să limiteze câștigurile distribuitorilor de carburanți pentru a opri scumpirile

Guvernul francez a transmis în seara zilei de 13 aprilie un proiect de decret către Consiliul Național al Consumatorilor(CNC), prin care urmărește limitarea câștigurilor distribuitorilor de carburanți, pentru a ține sub control creșterea prețurilor la benzină și motorină în contextul tensiunilor din Iran.

Măsura propusă de autorități nu presupune plafonarea directă a prețurilor la pompă, ci limitarea marjelor comerciale ale distribuitorilor — adică a diferenței dintre prețul cu care aceștia cumpără combustibilul și prețul la care îl vând mai departe consumatorilor.

Guvernul încearcă astfel să evite situațiile în care companiile majorează excesiv prețurile pentru a obține profituri mai mari într-o perioadă de criză. Proiectul de decret a fost trimis pentru consultare, însă decizia finală nu a fost luată.

Autoritățile au stabilit ca referință marjele medii practicate în perioada ianuarie–februarie, înainte de escaladarea conflictului. „Distribuitorii nu vor putea depăși marjele lor medii din acea perioadă”, adaugă reprezentanții de la Bercy (Ministerul de Finanțe). Concret, statul nu spune cât trebuie să coste benzina sau motorina, dar limitează cât pot câștiga distribuitorii din vânzarea acestora.

Mecanismul ar fi activat atunci când prețurile produselor rafinate la Rotterdam depășesc nivelurile dinaintea crizei, prag estimat la aproximativ 1,71 euro pe litru pentru benzină și motorină.

După atingerea acestui nivel, marja maximă permisă s-ar adăuga la media cotațiilor petrolului din ultimele cinci zile. La acest calcul se aplică și o ajustare pentru a acoperi creșterea costurilor de transport ale combustibililor.

Chiar și cu această limitare, prețurile la pompă nu sunt garantat stabile, potrivit Le Figaro. Dacă petrolul continuă să se scumpească pe piețele internaționale, și carburanții vor urma același trend, deoarece măsura nu limitează costul de bază al combustibilului, ci doar câștigul distribuitorilor.

În același timp, guvernul încearcă să pună presiune pe companii pentru a reduce rapid prețurile atunci când cotațiile scad. Sub pragul de 1,71 euro pe litru, distribuitorii își pot stabili din nou liber marjele, ceea ce le-ar putea determina să ajusteze mai repede tarifele pentru consumatori.

Măsura indică faptul că guvernul nu mai mizează pe o rezolvare rapidă a situației din Iran. Evoluția recentă a pieței arată fluctuații continue ale cotațiilor petrolului, cu o tendință de creștere, ceea ce pune presiune suplimentară pe prețurile la pompă.

Declarațiile recente contrastează cu poziția de săptămâna trecută, când Sébastien Lecornu cerea ca scăderile cotațiilor petrolului să fie reflectate rapid în prețurile carburanților. Între timp, piața a devenit mai volatilă, iar prețurile au continuat să oscileze.

În paralel, prim-ministrul francez a respins ideea acordării unui sprijin public pentru combustibilii fosili. În schimb, acesta a prezentat primele măsuri din planul de electrificare, considerat o soluție pe termen lung.

Viziunea executivului este că sprijinul real pentru consumatori nu vine din subvenții pentru benzină sau motorină, ci dintr-o schimbare profundă — trecerea de la mașinile cu motoare termice la cele electrice, pentru a reduce dependența de carburanți și impactul fluctuațiilor de pe piața petrolului.