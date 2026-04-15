Piețele europene au închis în creștere, susținute de perspectivele reluării dialogului dintre SUA și Iran

Piețele europene au închis în creștere, susținute de perspectivele reluării dialogului dintre SUA și IranGrafic bursa / sursa foto: dreamstime.com
Piețele europene au închis în creștere, susținute de scăderea prețului petrolului și de perspectivele reluării negocierilor dintre SUA și Iran, în ciuda blocadei impuse asupra porturilor iraniene, relatează CNBC.

Piețele europene au închis pe plus, deși există, în continuare, tensiuni în Orientul Mijlociu

Bursele europene au încheiat ședința de marți pe un trend pozitiv, investitorii reacționând la semnalele privind posibila reluare a dialogului diplomatic dintre Statele Unite și Iran. Evoluția vine în pofida escaladării tensiunilor din regiune, după intrarea în vigoare a unei blocade americane asupra porturilor iraniene.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a înregistrat un avans de aproape 1%, iar principalele piețe bursiere din regiune au închis pe verde.

Burse europene. Sursa foto: Freepik

Prețul petrolului a scăzut în urma semnalelor privind reluarea negocierilor

Deși blocada navală inițiată de Statele Unite amenință să reducă oferta globală de petrol în lunile următoare, cotațiile au scăzut semnificativ. Investitorii au reacționat la informațiile potrivit cărora discuțiile diplomatice ar putea fi reluate.

Prețul petrolului Brent a coborât cu 4,2%, până la 95,15 dolari pe baril, în timp ce cotația West Texas Intermediate a pierdut 6,7%, ajungând la 92,45 dolari pe baril.

Oficialii americani și iranieni au transmis semnale privind continuarea dialogului

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că evoluția negocierilor depinde în acest moment de Teheran, după discuțiile din weekend care nu au dus la un rezultat concret.

În același timp, surse citate de Reuters au indicat că întâlnirile ar putea fi reluate la Islamabad chiar în cursul acestei săptămâni.

Am fost contactați de cealaltă parte, mi-aș dori foarte mult să încheiem un acord”, a spus președintele SUA, Donald Trump.

Întrebat dacă blocada urmărește redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau readucerea Iranului la masa negocierilor, acesta a răspuns: „Ambele lucruri, cu siguranță, și chiar mai mult.

China a avertizat asupra riscurilor generate de blocada americană

Autoritățile chineze au criticat măsura Washingtonului, calificând-o drept „periculoasă și iresponsabilă.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, acțiunea, împreună cu creșterea prezenței militare americane, riscă să destabilizeze o „situație de încetare a focului deja fragilă.

Acorduri strategice și rezultate financiare mixte în sectorul corporativ

În plan corporativ, Novo Nordisk a anunțat un parteneriat cu OpenAI pentru dezvoltarea unor tratamente noi prin utilizarea inteligenței artificiale. Compania a precizat că această colaborare va permite analiza unor seturi complexe de date, identificarea mai rapidă a moleculelor promițătoare și reducerea timpului necesar pentru lansarea medicamentelor. Acțiunile grupului au crescut cu 2,3%.

În schimb, titlurile LVMH au încheiat ziua aproape de nivelul anterior, dar peste minimele sesiunii, după publicarea unor rezultate trimestriale sub așteptări.

Investitorii au urmărit și raportările financiare ale companiilor Kering, Givaudan, Sika și Publicis Groupe, precum și datele privind inflația din Spania.

Evoluții pozitive și pe piețele globale, nu doar pe cele europene

Piețele din regiunea Asia-Pacific au înregistrat creșteri în timpul nopții, iar în Statele Unite, indicele S&P 500 era în urcare cu 1%.

Indicii Dow Jones Industrial Average și Nasdaq Composite au avansat cu 0,7% și, respectiv, 1,6%.

