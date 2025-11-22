Trucul care transformă păstârnacul într-un preparat imposibil de ignorat

Păstârnacul poate deveni surprinzător de bun și ar putea crea „dependență” dacă renunți la metoda tradițională de prăjire și alegi să-l prepari în alt fel. Gustul său se schimbă, oferind o experiență culinară nouă, potrivit bloggerului culinar Slow the Cook Down.

În locul tradiționalului piure de cartofi, merită încercată o reinterpretare a acestui preparat clasic. Combinând păstârnacul cu smântână, unt sărat și parmezan, rezultă o garnitură ideală pentru friptură. Ideea acestui piure este recomandată de bloggerul culinar Slow the Cook Down. Descris de autoare drept special, piureul de cartofi cu parmezan este considerat o variantă luxoasă, demnă de un restaurant.

„Ușor și rapid de realizat, acest piure este atât de gustos, încât sunt convinsă că va deveni o garnitură preferată”, a subliniat bloggerul.

Aroma naturală, ușor pământie, a păstârnacului adaugă profunzime și complexitate piureului, explică ea. „Păstârnacul a fost mereu printre legumele rădăcinoase preferate încă din copilărie. Îmi place dulceața sa naturală și se potrivește perfect atât într-un meniu festiv, cât și alături de friptura”.

Recomandând piureul ca garnitură pentru masa de Crăciun, ea a adăugat: „Vă garantez că toată lumea va cere o a doua porție”. De asemenea, bucătăreasa a propus câteva ajustări ale rețetei, după gust:

înlocuirea cimbrului cu salvie sau mărar,

reducerea cantității de parmezan la jumătate,

folosirea laptelui în loc de smântână sau adăugarea unui strop de ulei de trufe pentru un plus de rafinament.

Pentru cei care preferă varianta clasică, ea a precizat că rețeta funcționează la fel de bine și cu cartofi.

Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente:

450 g păstârnac,

30 g unt sărat,

60 ml smântână,

Un vârf de cuțit de piper negru

1/4 linguriță pudră de usturoi

45 g parmezan proaspăt ras

Frunze de la șase crenguțe de cimbru.

Mod de preparare: Se începe prin curățarea păstârnacului: se taie capetele, se îndepărtează coaja și se feliază în bucăți potrivite. Acestea se așază într-o oală cu apă rece, ușor sărată, suficientă cât să le acopere, apoi îl lăsați să fiarbă la foc mare.

Păstârnacul se fierbe 15-20 de minute, până devine fraged și poate fi străpuns cu ușurință cu o furculiță, dar fără să se desfacă. După ce s-a fiert, se scurge și se lasă deoparte. În aceeași oală se adaugă untul, smântâna, piperul, pudra de usturoi, parmezanul și frunzele de cimbru.

Se încălzesc la foc mic spre mediu, amestecând constant, până când ingredientele se topesc și se omogenizează. Este important să nu se lase amestecul să fiarbă. La final, se încorporează păstârnacul fiert în crema de parmezan și se pasează până când acesta absoarbe complet lichidul, rezultând un piure fin.