Secretul bucătarilor pentru piure de cartofi fără lapte și unt

Piure de cartofi. Sursa foto: Pixabay
Prepararea unui piure de cartofi perfect poate fi mai dificilă decât pare. Mulți gătesc și ajung să obțină fie un piure prea simplu, fie unul cu textură grunjoasă. Totuși, există un ingredient surprinzător, dar simplu, care poate transforma piureul într-o delicatesă, dar fără lapte sau unt, potrivit bucătăresei Jeanine Donofrio, fondatoarea blogului culinar „Love and Lemon”.

Secretul bucătarilor pentru un piure de cartofi mult mai bun fără lapte și unt

O masă consistentă nu poate fi completă fără un piure de cartofi bine preparat, alături de tocănițe, fripturi, cârnați sau chiar o felie de plăcintă ciobănească. Deși pregătirea piureului pare simplă, deseori rezultatul poate fi fad dacă nu se adaugă suficient lichid în timpul gătitului.

Jeanine Donofrio dezvăluie că adevărata magie a unui piure reușit nu stă în unt sau lapte, ci într-o lingură de smântână care, datorită conținutului ridicat de grăsimi și acid lactic, amplifică gustul cartofilor, transformând o garnitură simplă într-una plină de savoare.

Pe lângă aceasta, umiditatea din smântână contribuie la obținerea unui piure de cartofi cu textură mătăsoasă și moale, fără a deveni apos. Adăugată în cantități moderate, smântâna poate lua locul untului și a laptelui, oferind un piure cremos fără efort suplimentar în preparare.

„Nu exagerez când spun că acesta este cel mai bun piure de cartofi pe care l-am gustat. Este foarte cremos și bogat, iar smântâna adaugă o notă ușor acrișoară care îl face irezistibil,” explică Donofrio.

Secretele unui piure de cartofi atipic: sfaturi de la bucătăreasa Jeanine Donofrio

Pentru un piure de cartofi mult mai gustos, bucătăreasa Jeanine Donofrio dezvăluie câteva trucuri simple care fac diferența. Mai jos vă prezentăm ingredientele de bază:

Piure

Piure. Sursa foto: Pixabay

  • 1,4 kg cartofi
  • 3 căței de usturoi
  • 120 ml smântână
  • Sare și piper după gust
  • Arpagic tocat, pentru decor (opțional)

Totul începe prin alegerea cartofilor. Jeanine recomandă sortimentele Yukon Gold sau Russet (cartofi dulci preferați de bucătari), deoarece se desfac ușor la fierbere și permit obținerea unui piure mai cremos. În schimb, cartofii cu textură ceroasă tind să își păstreze forma, ceea ce poate transforma piureul într-un preparat mai grunjos sau lipicios.

Piure extra-cremos: modul de preparare

Începeți prin a curăța cartofii și a-i tăia în bucăți mari, cât mai uniforme. Puneți apoi cartofii și cățeii de usturoi într-o oală încăpătoare și acoperiți-i cu apă rece. Adăugați o lingură de sare și aduceți apa la punctul de fierbere pe foc mare.

După ce începe să fiarbă, reduceți focul la mediu și lăsați cartofii să fiarbă aproximativ 15–20 de minute, până când devin fragezi. După ce cartofii s-au fiert, scurgeți apa și zdrobiți-i împreună cu usturoiul.

Când amestecul începe să fie omogen adăugați o linguriță de sare și piper după gust, continuând să pasați până se obține o textură fină. În final, încorporați smântâna, pentru un piure extra-cremos. Pentru un plus de prospețime și culoare, presărați deasupra câțiva firicele de cimbru.

