Tocănița de vită este una dintre cele mai iubite mâncăruri tradiționale, însă chiar și bucătarii cu experiență pot greși atunci când o prepară. Pentru a obține o tocăniță gustoasă, bucătarul James Martin, gazda emisiunii de la ITV unde prezintă „Saturday Morning with James Martin”, vine cu câteva sfaturi în ceea ce privește prepararea tocăniței de vită.

Celebrul chef britanic James Martin a dezvăluit un secret culinar inedit, care poate transforma gustul clasicului preparat într-o experiență rafinată. Într-un nou episod al emisiunii sale „Saturday Morning”, Martin a fost însoțit de horticultorul David Domoney, care a prezentat o selecție variată de soiuri de ceapă.

Printre ele, chef-ul a evidențiat ceapa Roscoff din Franța, descriind-o drept „cea mai bună ceapă” pe care a întâlnit-o vreodată. Demonstrând o metodă surprinzător de simplă, James Martin a explicat că secretul unei arome intense constă în modul de gătire al cepei.

Așadar, bucătarul James Marti recomandă berea pentru această rețetă: „Folosiți bere brună, nu blondă. Pune berea în cratiță, las-o să fiarbă cam 30 de minute. Lasă cojile de ceapă înăuntru și va da un gust aparte tocanei de vită.”

În continuare, Marti recomandă o metodă ingenioasă pentru ceapă: aceasta se taie în jumătate și se pune direct pe grătar. După ce a fost înmuiată în bere, leguma capătă o dulceață aparte.

„Zaharurile naturale se caramelizează ușor, o poți chiar flamba pentru un plus de savoare”, adaugă el. Colegul său, David, a descris rezultatul final drept „absolut grozav”, lăudând textura perfectă a legumelor.

Pe site-ul oficial, James Martin detaliază întreaga rețetă de tocană de vită. Ingredientul principal este un kilogram de tibie de vită, tăiată în cuburi consistente pentru a-și păstra forma în timpul fierberii lente.

Lista ingredientelor cuprinde cu două linguri de făină albă, ulei de măsline, 25 de grame de unt, două cepe și doi căței de usturoi tocați mărunt, șase morcovi mari tăiați pe jumătate, 500 ml de supă de vită, aceeași cantitate de bere Guinness, două foi de dafin și câteva crenguțe de cimbru proaspăt. Aceasta este o reinterpretare a unei rețete tradiționale.

Bucătarul mai spune că este important să o prăjiți în tranșe, într-o tigaie bine încinsă, pentru a evita ca aceasta să se înăbușe. De asemenea, bucățile trebuie tăiate suficient de mari, altfel riscă să se gătească prea repede. Pentru a completa preparatul, tocana se servește de obicei cu găluște, în funcție de gustul fiecăruia.