De ce iese omleta cauciucată? Greșeala pe care toți o facem dimineața

Toată lumea își dorește o omletă mai cremoasă, dar uneori rezultatul nu este cel dorit și ne trezim cu o textură cauciucată și un gust fad. Vina nu este a tigăii sau a modului de preparare, ci a unui produs pe care majoritatea îl adaugă din reflex și ruinează micul dejun, spune Henry O'Connor, fondatorul mărcii de ouă Better eggs.

Soluția, potrivit specialiștilor în gastronomie, este simplă: folosiți doar ouă, un praf de sare și puțin unt sau ulei de calitate pentru gătit la foc mic. Astfel, omleta va avea o consistență cremoasă și un gust bogat, fără a se întări. Iar unii bucătari recomandă chiar adăugarea unei lingurițe de smântână grasă sau de brânză moale pentru un plus de finețe, dar fără a exagera.

Henry O’Connor, fondatorul brandului de ouă Better Eggs, atrage atenția asupra unui obicei culinar des întâlnit: adăugarea laptelui în ouăle bătute. Specialistul susține că acest truc aparent inofensiv compromite textura preparatului, transformând omleta într-una „teribil de cauciucată”.

Deși pare să ofere un plus omletei, laptele diluează compoziția de ouă și împiedică gătirea uniformă. În momentul în care se evaporă, omleta devine uscată și cauciucată.

Totuși, specialiștii în gastronomie susțin contrariul. Fondatorul brandului de ouă „Better Eggs”, afirmă că turnarea laptelui în omletă reprezintă „una dintre cele mai mari greșeli” întâlnite în bucătăriile britanice.

Potrivit acestuia, laptele nu intensifică cremozitatea, ci dimpotrivă, diluează compoziția și estompează gustul autentic al ouălor, rezultând o textură mai elastică.

Percepția greșită provine din ideea că grăsimile din lapte ar adăuga finețe preparatului. Totuși, testele realizate de experții de la Tasting Table, care au comparat ouă gătite cu lapte și cu apă, confirmă și spun că efectul este invers celui dorit: laptele tinde să compromită consistența și savoarea ouălor, nu să le îmbunătățească.

Specialiștii avertizează că adăugarea laptelui în ouăle pentru omletă poate transforma preparatul într-un dezastru culinar. Explicația este una științifică: proteinele din lapte și ou reacționează la căldură, iar atunci când sunt gătite prea mult, se contractă și elimină umezeala din compoziție. Rezultatul: o textură uscată, tare și departe de fi cremoasă.

„Pe măsură ce ouăle se gătesc, apa din compoziție se transformă în abur, ceea ce poate da o consistență spongioasă în loc de una mătăsoasă. În plus, excesul de lichid prelungește timpul de gătire și duce inevitabil la supraîncălzirea ouălor”, mai explică Henry O’Connor.

Pentru o omletă reușită, el recomandă o abordare simplă, dar precisă: „Folosiți ouă proaspete, de calitate, și gătiți-le la foc mic, cu răbdare. Iar pentru un plus de finețe și cremozitate, adăugați doar o picătură de crème fraîche”, un produs din lapte fermentat asemănător cu o cremă de brânză, potrivit express.co.uk.