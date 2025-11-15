Unutl n-ar trebui ținut în frigider, zic bucătarii

Mulți dintre noi nu ne dăm seama, dar modul în care păstrăm untul acasă poate influența gustul și prospețimea lui. De cele mai multe ori, îl lăsăm la temperatura camerei, în frigider sau chiar pe raftul de bucătărie, fără să știm care este varianta ideală.

Untul rămâne un ingredient de bază în orice bucătărie, mereu pregătit să fie folosit la copt, gătit sau întins pe pâine proaspătă. Totuși, păstrat în frigider, acesta devine adesea prea tare pentru a fi folosit imediat, ceea ce poate duce la risipă sau la încălzirea excesivă la microunde.

În mod obișnuit, mulți oameni își depozitează untul direct în frigider după ce l-a cumpărat, fără să știe că există metode mai eficiente de păstrare. Specialiștii în reducerea risipei alimentare recomandă o soluție simplă, dar surprinzătoare: păstrarea untului în afara frigiderului.

Această metodă nu doar că facilitează utilizarea imediată a untului, dar poate și să-i mențină prospețimea mai mult timp, demonstrând că uneori regulile clasice de depozitare pot fi ajustate fără riscuri pentru siguranța alimentară.

Experții în reducerea risipei alimentare de la Wheeldon Brothers susțin că untul poate fi păstrat la temperatura camerei pentru mai mult de două săptămâni, dacă este depozitat într-un recipient acoperit.

„Mulți oameni aruncă untul crezând că s-a stricat sau pentru că s-a întărit după ce l-au lăsat afară, dar adevărul este că untul, mai ales cel sărat, este mult mai stabil decât se crede”, explică specialiștii.

Aceștia recomandă păstrarea untului pe blatul de bucătărie în condiții adecvate, deoarece devine mai ușor de folosit și ajută la reducerea risipei. Datorită conținutului scăzut de umiditate și lipsei semnificative de proteine sau carbohidrați, untul este mai puțin predispus la dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului, comparativ cu alte produse lactate.

Experții în alimentație atrag atenția și asupra modului în care păstrăm untul. Lăsarea lui în ambalajul original de ceară poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, motiv pentru care este recomandat să fie depozitat într-un recipient special, cu capac.

Mai mult, potrivit specialiștilor, untul sărat păstrat la frigider poate rezista între una și două luni, iar la congelator chiar până la nouă luni. Totuși, răcirea îl face adesea prea ferm, ceea ce îi determină pe mulți să îl taie în felii groase, riscând risipa.

„Micile ajustări în modul în care depozităm alimentele pot avea efecte surprinzător de mari. Păstrând untul gata de folosit, nu doar că facem preparatele mai eficiente, dar contribuim și la reducerea risipei inutile,” subliniază Sophie Harris, redactor senior pentru Express.co.uk.