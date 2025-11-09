Bananele rămân proaspete încă cinci zile. Secretul pe care îl ai deja în bucătărie

Bananele se numără printre fructele preferate, însă mulți se confruntă cu problema că acestea se strică mult prea repede. Dar există o metodă simplă de depozitare care poate prelungi prospețimea fructelor cu până la cinci zile, potrivit redactorului Brian Dillon, expert în gastronomie și stil de viață la Express.

Bananele nu pot fi cumpărate în cantități mai mari, tocmai pentru că se strică rapid, în doar câteva zile pot deveni maro și moi (foto). Dar pentru cei care vor să-și păstreze bananele proaspete mai mult timp, există o soluție neașteptat de simplă.

Trucul constă într-un obiect de bucătărie pe care majoritatea oamenilor îl au deja acasă și poate prelungi durata de prospețime a fructelor cu până la cinci zile.

O utilizatoare a împărtășit experiența sa pe YouTube, demonstrând cât de ușor se aplică metoda și cât de eficientă este în menținerea bananelor în stare optimă. Acest mic sfat practic ne oferă șansa de a avea parte mai mult timp de gustul lor dulce și aromat.

Nu ai nevoie decât de un singur obiect de bucătărie pentru a păstra bananele proaspete mai mult timp: folie alimentară. Deși este folosită în mod obișnuit pentru a acoperi resturile de mâncare, sandvișurile sau preparatele proaspăt gătite, aceasta are și un rol neașteptat în prelungirea duratei de viață a fructelor.

YouTuber-ul Vijaya Selvaraju demonstrează cum o simplă bucată de folie, înfășurată în jurul codiței bananei, poate face minuni. Secretul constă în locul aplicării: tulpina bananei este punctul prin care se eliberează gazul enzimatic responsabil pentru coacere și degradare. Prin înfășurarea acestei porțiuni cu folie, procesul de deteriorare este încetinit, iar bananele rămân proaspete mai mult timp.

Există multiple metode prin care bananele pot fi menținute proaspete pentru o perioadă mai lungă de timp. Unele persoane merg până la a le toca și a le depozita în borcane, susținând că astfel acestea pot rămâne consumabile chiar și 26 de zile.

Alții preferă să păstreze bananele separat de alte fructe, pentru a încetini procesul natural de coacere. De asemenea, depozitarea în frigider este o soluție populară, însă eficiența acesteia este limitată în timp.

La postarea cu păstrarea bananelor, utilizatorii au împărtășit experiențele personale legate de aceste trucuri. Un comentariu a atras atenția: „Este uimitor, am reușit să păstrez bananele timp de o săptămână fără probleme. Foarte eficient”.