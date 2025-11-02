Misterul dovlecilor uriași: cum cresc exemplare de dimensiuni impresionante

În fiecare toamnă, cultivatorii de dovleci își etalează recordurile gigantice, unele exemplare depășind 1.225 de kilograme. În contrast, cel mai mare măr din lume abia atinge 1,8 kilograme, iar cele mai grele afine cântăresc sub 28 de grame. Această discrepanță ridică o întrebare intrigantă: ce le permite dovlecilor să atingă dimensiuni colosale, în timp ce alte fructe rămân mult mai mici?

Dovlecii uriași au aceste dimensiuni impresionante datorită unei varietăți speciale de Cucurbita maxima, printre care cele mai cunoscute sunt Mammoth și Atlantic Giant. Aceste soiuri au fost cultivate și selecționate exact pentru capacitatea lor de a atinge dimensiuni remarcabile.

Un factor esențial în creșterea lor spectaculoasă este natura indeterminată a plantelor, explică Vikram Baliga, profesor asistent de horticultură la Universitatea Texas Tech.

Spre deosebire de plantele determinate, care își opresc dezvoltarea după atingerea unui anumit stadiu, plantele indeterminate continuă să crească pe tot parcursul sezonului.

„Această caracteristică le permite dovlecilor să se întindă pe suprafețe vaste, uneori acoperind întreaga grădină, chiar dacă provin de la o singură plantă”, subliniază Vikram Baliga.

Plantele determinate au tendința de a produce fructele simultan, un avantaj pentru recoltare, dar care limitează dimensiunea acestora. Jessica Savage, profesor asociat la Colegiul de Științe și Inginerie Swenson al Universității din Minnesota Duluth, explică faptul că anumite plante urmează un tipar genetic ce restricționează mărimea organelor lor, fie frunze, flori sau fructe.

„În cazul dovlecilor, acest tipar nu este chiar așa de rigid, ceea ce ne permite să selectăm treptat varietăți tot mai mari,” precizează Savage.

Lipsa unei restricții stricte în creștere înseamnă că plantele de dovleac pot continua să dezvolte noi frunze, generând astfel energie pentru fructe.

„O plantă indeterminată urmărește să acumuleze biomasă cât mai rapid. Dovleacul va dezvolta frunze, tulpini și alte structuri necesare. Dacă are nevoie de mai multă energie, pur și simplu produce mai multe frunze. Nu există un punct genetic de oprire,” adaugă Baliga.

Cei care reușesc să cultive dovleci uriași știu că secretul nu ține doar de sol sau de apă, ci și de modul în care planta este gestionată. Mulți cultivatori aleg să elimine toți dovlecii de pe tulpină, păstrând doar unul singur.

„Dacă planta are capacitatea de a concentra resurse, iar tu elimini opt dovleci și lași doar unul, tot ce produce va fi dirijat către acel fruct. Practic, este singura modalitate prin care planta poate să-și transmită genetica”, explică expertul Baliga.

Aceeași strategie poate funcționa și la alte fructe. De exemplu, dacă îndepărtezi toate piersicile de pe un copac și lași doar una, aceasta poate ajunge mai mare decât în mod obișnuit. Totuși, legile fizicii impun limite.

Dovlecii, fiind cultivați la sol, pot ajunge la dimensiuni impresionante fără a fi afectați de gravitație. În schimb, un fruct greu pe o ramură subțire, cum ar fi o piersică, s-ar rupe înainte de a atinge dimensiunea unui dovleac gigant. „Nu poți obține un fruct uriaș pe un suport fragil; greutatea îl va rupe”, adaugă specialistul Savage pentru livescience.com.