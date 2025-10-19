Când ar trebui să sculptezi dovleacul de Halloween? Trucul care îl menține proaspăt zile întregi

Atunci când vedem un dovleac, primul gând se îndreaptă inevitabil către Halloween, sărbătorit anual pe data de 31 octombrie. Puțini știu însă că denumirea sa completă este „All Hallows' Eve” sau „All Saints' Eve”, ajunul sărbătorii creștine occidentale: „Ziua Tuturor Sfinților”. Iar pentru a avea un dovleac perfect, Matt Marshall, specialist în design interior de la Quote My Wall, vine cu câteva sfaturi.

Pe măsură ce Halloweenul se apropie, mulți dintre noi au început deja să adauge un strop de mister și culoare locuinței, decorând-o cu tot felul de obiecte specifice sezonului. Totuși, cel mai important lucru este sculptatul dovleacului.

Numai că, grăbirea acestui pas poate duce la un rezultat nedorit: un dovleac sculptat prea devreme riscă să mucegăiască sau să se degradeze până în noaptea de Halloween, stricând efectul dorit pentru acea noapte.

În acest context, Matt Marshall spune că există un moment optim pentru a începe sculptura dovlecilor, astfel încât aceștia să arate impecabil atunci când contează cel mai mult.

„Odată ce deschideți un dovleac, acesta începe să putrezească și să atragă mucegai și nu va fi genul de dovleac înfricoșător pe care vi-l doriți. Pentru a-ți păstra creația proaspătă, încearcă să o sculptezi începând cu 26 octombrie. În acest fel, dovleacul tău va arăta în continuare grozav în noaptea de Halloween”., a explicat Matt Marshall.

Când vine vorba de sculptat dovleci, varianta „plăcintar”, acel dovleac mai mare și cu formă rotundă, este preferata multora. Volumul său generos este ușor de manevrat chiar și de către cei mai puțin pricepuți.

Pe de altă parte, soiurile cu coajă mai dură, cum ar fi dovlecii Hokkaido, pot fi și ele o alegere mai inspirată. Deși sunt ceva mai greu de sculptat, compensează prin culoarea intensă de portocaliu.

Iar dacă vrei ca atmosfera să fie cu adevărat specială, nu te limita doar la dovleci, accesoriile moderne de toamnă pot completa perfect ambientul din casa ta.

Așadar, înainte să te apuci de sculptat dovleci pentru Halloween, este esențial să alegi cu grijă soiul. Matt recomandă să examinezi cu atenție dovleacul, evitându-l cel cu pete sau urme de degradare. „Dovlecii pot rezista de fapt între opt și douăsprezece săptămâni”, a mai spus Matt.

Atunci când vine vorba de alegerea dovleacului ideal pentru sculptură, fermitatea joacă un rol esențial. Un dovleac moale indică deja semne de degradare, pe când unul cu coaja tare are șanse mai mari să reziste în timp. De asemenea, un detaliu adesea trecut cu vederea este tulpina, dacă este verde, dovleacul nu a ajuns complet la maturitate, ceea ce îi conferă un plus de prospețime și durabilitate.

Dimensiunea contează și ea. Dovlecii mici pot părea tentanți, dar sunt mai greu de sculptat din cauza spațiului limitat și a detaliilor dificile. Pentru cei fără prea multă experiență, varianta mai mare poate fi o alegere mai inspirată, oferind o suprafață de lucru mai generoasă și mai ușor de manevrat.

Durata de viață a dovlecilor sculptați depinde mult de temperaturile la care sunt expuși. Totuși, există trucuri simple care pot prelungi semnificativ prospețimea lor.

Printre metodele recomandate se numără aplicarea unui strat de vaselină pe marginile tăieturilor, pulverizarea interiorului cu oțet sau chiar scufundarea dovleacului într-un amestec de apă și bicarbonat de sodiu. Aceste soluții pot oferi câteva zile în plus de aspect proaspăt și, implicit, o decorațiune care să impresioneze cât mai mult timp.

Simbolul emblematic al Halloween-ului, dovleacul sculptat cu expresii înfricoșătoare, are o istorie surprinzător de veche, cu rădăcini adânci în tradițiile celtice din Irlanda. În credințele străvechi ale acestui popor, se spunea că în noaptea de 31 octombrie, granița dintre lumea celor vii și a celor morți se estompa, iar spiritele reveneau printre oameni.

Una dintre cele mai cunoscute legende este cea a lui Jack, un țăran viclean și răutăcios, care a reușit să-l păcălească pe diavol. După moarte, nici raiul, nici iadul nu l-au primit. Diavolul, într-un gest de dispreț, i-a aruncat un cărbune aprins ca să-și lumineze calea prin întunericul veșnic. Jack a pus cărbunele într-o sfeclă scobită, iar astfel s-a născut primul „felinar al lui Jack”. Când această tradiție a ajuns în America, sfecla a fost înlocuită cu dovleacul, mai ușor de sculptat și mai răspândit.

De-a lungul timpului, obiceiul s-a extins dincolo de granițele irlandeze, cucerind Europa și, mai târziu, restul lumii. În România, Halloween-ul și-a făcut simțită prezența după 1989.

Dacă persoanele mai în vârstă rămâne resping această sărbătoare deoarece este străină, tinerii îmbrățișează sărbătoarea cu entuziasm: își transformă locuințele în decoruri de groază, sculptează dovleci și participă la petreceri tematice, păstrând vie o tradiție cu origini vechi de secole.