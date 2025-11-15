Cum să obții o textură moale la ouăle prăjite

Pentru mulți, ouăle prăjite par o provocare culinară: ori sunt prea tari, ori gălbenușul din interior se sparge. După decenii de mituri despre „secretul oului perfect”, se dovedește că soluția este mult mai simplă decât credeam, potrivit bucătarului profesionist Billy Parisi.

Prăjirea ouălor, deși pare o sarcină simplă, poate fi surprinzător de dificilă, mai ales când există riscul ca acestea să se gătească prea repede. Ouăle prăjite rămân însă un element esențial în numeroase preparate culinare, iar stăpânirea tehnicii de a le găti corect este considerată o abilitate de bază pentru orice bucătar.

Această metodă rapidă și versatilă presupune gătirea oului într-o cantitate redusă de grăsime, până când gălbenușul ajunge la consistența dorită. Cu toate acestea, atingerea oului prăjit perfect, cu gălbenușul intact, necesită atenție și răbdare.

Bucătarul profesionist Billy Parisi a împărtășit recent secretele sale pentru obținerea rezultatului ideal în doar un minut. El explică că elementul decisiv este temperatura tigăii: folosind o plită de dimensiuni medii, care se încălzește uniform, oul se poate prăji rapid, păstrând în același timp textura perfectă.

Prăjirea unui ou poate părea simplă, dar fiecare detaliu contează pentru un rezultat perfect. Primul pas este să spargeți oul într-un bol, verificând cu atenție să nu rămână coji, și să-l lăsați deoparte.

În continuare, încălziți ușor o tigaie antiaderentă, adăugând puțin unt sau ulei, timp de aproximativ un minut, la foc mic spre mediu. Alegerea grăsimii ideale a stârnit mereu dezbateri aprinse între bucătari.

În final, totul depinde de preferința personală deoarece rămâne un subiect aprins de discuție alegerea grăsimii ideale: untul sau uleiul. Chef Billy a explicat avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, subliniind că alegerea depinde de textura dorită și de aroma preferată.

Bucătarul a explicat că alegerea grăsimii influențează atât gustul, cât și modul de preparare al ouălor. „Untul se încălzește rapid și poate să se ardă mai ușor, însă adaugă o savoare aparte ouălor”, a precizat el.

În schimb, „uleiul suportă temperaturi mai ridicate și permite gătirea la foc mai mic, rezultând un albuș bine copt”, a adăugat bucătarul.

Printre preferințele sale culinare se numără uleiul, untul nesărat și grăsimea de slănină topită. Odată ce grăsimea este încinsă, oul se adaugă și se gătește după preferințe: un minut la foc mediu sau două minute la foc mic.

Peste ouăle prăjite se adaugă un strop de sare și piper înainte de servire, pentru un gust mai bun sau un pic de cașcaval ras.