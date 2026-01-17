Rețetă de biscuiți fragezi cu unt. Gustarea perfectă pentru zilele geroase

Biscuiții fragezi cu unt sunt desertul ideal pentru momentele de răsfăț. Crocanți la exterior și moi în interior, aceștia pot fi savurați alături de un ceai sau cafea. De asemenea, biscuiții cu unt pot fi luați la birou sau așezați în pachețelul pentru școală alături de un fruct.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

200 g unt moale

120 g zahăr pudră

1 ou

400 g făină

1 plic zahăr vanilat

1 praf de sare

Într-un bol încăpător, bate untul moale cu zahărul pudră până obții o cremă omogenă. Adaugă oul și zahărul vanilat și continuă să amesteci până se încorporează complet.

Încorporează treptat făina cernută împreună cu praful de sare, frământând până când obții un aluat fraged, dar omogen.

Întinde aluatul pe o suprafață ușor presărată cu făină, până ajunge la grosimea dorită. Decupează biscuiții folosind formele preferate și așază-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, păstrând puțin spațiu între ei.

Coace biscuiții în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 10–12 minute, până când marginile devin ușor aurii, dar centrul rămâne deschis la culoare. Lasă biscuiții să se răcească complet înainte de servire. Opțional, pudrează-i cu zahăr pentru un aspect festiv.

Biscuiții fragezi pot fi transformați rapid într-un desert cu cacao, pentru iubitorii de ciocolată. Aluatul de bază rămâne același, însă făina se combină cu două-trei linguri de cacao cernută, pentru culoare și gust intens. Untul moale se bate cu zahărul pudră, se adaugă oul și zahărul vanilat, iar apoi se încorporează treptat făina amestecată cu cacao și un praf de sare, până când aluatul devine omogen și fraged.

După ce este pregătit, aluatul se întinde pe masa presărată cu puțină făină și se decupează biscuiții în formele dorite. Pentru un plus de aromă și textură, peste biscuiți se pot presăra fulgi de migdale, ciocolată rasă sau chiar nuci mărunțite.