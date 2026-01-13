Social

Rețeta clasică de brioșe cu ciocolată, explicată pas cu pas. Un desert care te cucerește pe loc

Brioșe. Sursa foto: Freepik
Brioșele cu ciocolată sunt printre cele mai îndrăgite deserturi pregătite acasă. Fie că alegi să le savurezi alături de cafeaua de dimineață sau ca gustare în zilele aglomerate, acestea sunt irezistibile. În plus, aluatul se pregătește foarte ușor și nu necesită ingrediente scumpe.

Brioșe de ciocolată. Un desert ideal pentru zilele în care vrei să te bucuri de un desert fabulos

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

Pentru aluat:

  • 2 ouă, la temperatura camerei
  • 120 de grame de zahăr
  • 100 de mililitri de ulei
  • 150 de mililitri de lapte
  • 250 de grame de făină
  • un plic de praf de copt
  • 1 plic de zahăr vanilat
  • 1 praf de sare

Pentru compoziție:

  • 150 de grame de ciocolată neagră, tăiată bucăți
  • fulgi de ciocolată, opțional, pentru decor

Mod de preparare

Ouăle se sparg într-un bol încăpător și se bat împreună cu zahărul până când amestecul devine deschis la culoare și ușor spumos. Se adaugă uleiul, în fir subțire, amestecând continuu, apoi laptele, care va contribui la obținerea unui aluat mai aerat.

Separat, făina se cerne împreună cu praful de copt, zahărul vanilat și sarea, iar acest amestec se adaugă treptat peste compoziția lichidă. La final, se adaugă bucățile de ciocolată și se amestecă ușor, astfel încât acestea să fie distribuite uniform în aluat.

Brioșe de ciocolată. Cât timp se țin la cuptor

Cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius. Formele de brioșe se tapetează cu hârtii speciale, iar aluatul se toarnă în fiecare formă până la aproximativ trei sferturi din capacitate. Deasupra se pot presăra fulgi de ciocolată pentru un aspect mai apetisant.

Brioșele se coc timp de 20–25 de minute, până când devin ușor aurii și trec testul scobitorii. După ce sunt scoase din cuptor, acestea se lasă la răcit câteva minute. Dacă nu le savurezi pe loc, brioșele pot fi păstrate într-un recipient cu capac la rece timp de câteva zile.

