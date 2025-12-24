Rețete vegane de Crăciun. Sunt la fel de gustoase ca cele clasice

Rețete vegane de Crăciun. Sărbătorile de iarnă sunt adesea asociate cu preparate bogate în carne, ouă și lactate, însă tot mai mulți români optează pentru alternative vegane, fie din motive de sănătate, fie din respect pentru animale sau pentru mediu.

Vestea bună este că meniul de Crăciun poate fi la fel de delicios și festiv fără produse de origine animală. Există mai multe rețete simple pe care le poți încerca de sărbători dacă ești vegan sau dacă îți dorești să faci o pauză de la carne și lactate.

Sarmalele reprezintă unul dintre simbolurile culinare ale Crăciunului românesc, iar versiunea vegană nu dezamăgește. În locul cărnii, această rețetă folosește o combinație de legume, orez și proteine vegetale.

Ingrediente:

1 varză murată mare

200 g orez

150 g ciuperci proaspete

1 ceapă mare

2 morcovi

1 ardei gras roșu

2 linguri pastă de tomate

3 linguri ulei de măsline

Sare, piper, cimbru, foi de dafin după gust

Apă sau supă de legume

Mod de preparare:

Toacă ceapa, morcovii, ardeiul și ciupercile. Călește-le în ulei de măsline până devin moi. Adaugă orezul și 1 lingură pastă de tomate, apoi amestecă bine. Condimentează cu sare, piper și cimbru. Separă foile de varză și taie nervurile groase. Pune câte o lingură din compoziția de legume pe fiecare foaie și rulează sarmalele, împachetând marginile. Așază sarmalele într-o oală, adaugă restul de pastă de tomate diluată în apă sau supă de legume, pune foi de dafin și lasă-le să fiarbă la foc mic 40-50 de minute. Rezultatul este un preparat aromat, cu textură similară sarmalelor tradiționale, dar complet vegan.

Cozonacul este desertul de nelipsit de pe masa de Crăciun. Varianta vegană folosește lapte vegetal și ulei în locul ouălor și untului, dar gustul rămâne bogat și aromat.

Ingrediente:

500 g făină albă

250 ml lapte de migdale sau soia

100 g zahăr

100 ml ulei vegetal

1 plic drojdie uscată

1 linguriță esență de vanilie

100 g nucă măcinată

2 linguri cacao

50 g stafide (opțional)

Coajă rasă de portocală

Mod de preparare:

Încălzește laptele vegetal și dizolvă drojdia și o linguriță de zahăr. Lasă 10 minute să se activeze. Într-un bol mare, amestecă făina cu restul de zahăr și adaugă laptele cu drojdie și uleiul. Frământă până obții un aluat elastic. Acoperă-l și lasă-l la dospit 1-2 ore. Împarte aluatul în două, întinde fiecare bucată și întinde umplutura de nucă amestecată cu cacao, zahăr și stafide. Rulează și așază în forme de cozonac. Coace la 180°C timp de 35-40 de minute, până când se rumenește frumos.

Cozonacul vegan are o textură pufoasă și aromă bogată, iar nuca și cacao oferă un gust clasic de sărbătoare.

Salata de boeuf este un preparat clasic de Crăciun, iar varianta vegană păstrează gustul și aspectul tradițional, folosind legume și maioneză vegetală.

Ingrediente:

3 cartofi medii

2 morcovi

100 g țelină rădăcină

150 g murături (castraveți, gogonele)

100 g mazăre fiartă

200 g maioneză vegană

Sare, piper după gust

Mărar sau pătrunjel pentru decor

Mod de preparare:

Fierbe cartofii, morcovii și țelina până devin moi, apoi taie-le cuburi mici. Amestecă legumele cu mazărea fiartă și murăturile tocate. Adaugă maioneza vegană și asezonează cu sare și piper. Amestecă bine. Ornamentează cu mărar sau pătrunjel tocat înainte de servire.

Salata de boeuf vegană păstrează culoarea, consistența și gustul tradițional, fiind ideală pentru aperitivele festive.