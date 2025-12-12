Social

Mii de kilograme de carne de porc expirată, retrase în magazine înainte de Crăciun

Mii de kilograme de carne de porc expirată, retrase în magazine înainte de Crăciun
În prag de Sărbători, românii încep goana după carnea de porc sau după produsele tradiționale precum cârnații, caltaboșii sau mușchiul afumat. Dincolo de prețurile piperate cu care se confruntă, aceștia se pot trezi cu produse expirate în coșul de cumpărături. Pentru a preveni aceste situații, inspectorii ANPC au desfășurat zeci de acțiuni de control în marile magazine din București.

Carne de porc expirată și etichete neconforme, descoperite în marile magazine

Inspectorii ANPC au găsit mii de kilograme de produse expirate și numeroase nereguli care pun în pericol sănătatea consumatorilor. Ca urmare a controalelor, aceștia au aplicat amenzi în valoare de peste trei milioane de lei și au fost oprit de la comercializare peste 4.000 de kilograme de produse neconforme, evaluate la peste 75.000 de lei.

În plus, peste 3.000 de produse au fost retrase temporar de la vânzare, cu o valoare estimată de 121.000 de lei.

carne de porc. Sursa foto: Facebook/ANPC

Principalele nereguli constatate

Inspectorii au semnalat probleme grave în manipularea și etichetarea produselor. Printre acestea se numără produse cu data limită de consum depășită, prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii și fructe sau legume cu modificări organoleptice vizibile.

De asemenea, au fost descoperite discrepanțe între țara de origine indicată pe eticheta de preț și cea de pe ambalajul de transport, diferențe între prețul afișat la raft și cel perceput la casa de marcat și utilizarea agregatelor frigorifice murdare, cu depuneri grosiere de reziduuri alimentare.

Carne. Sursa foto: Facebook/ANPC

Principalele neconformități constatate au fost:

  • • produse cu data limită de consum depășită;
  • • prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii;
  • • fructe și legume cu modificări organoleptice;
  • • discrepanțe între țara de origine menționată pe eticheta de preț și cea indicată pe ambalajul de transport;
  • • diferențe între prețul afișat la raft și prețul mai ridicat perceput la casa de marcat;
  • • utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de reziduuri alimentare și impurități;
  • • paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide;

Șir de nereguli în magazine

Pe lângă neregulile legate de carnea de porc, mulți agenți economici nu respectă regulile comerciale și cele de igienă.

Potrivit ANPC pavimentele magazinelor erau murdare, iar în zona back-off au fost identificate practici comerciale înșelătoare. Lactatele nu erau întotdeauna separate de cele cu adaos de grăsimi vegetale, prețurile și informațiile necesare consumatorilor lipseau sau erau incomplete, iar traducerile la precauțiunile produselor cosmetice erau parțiale, mai spun inspectorii.

În timpul controalelor, aceștia au descoperit că multe ambalaje alimentare erau deteriorate, iar unele produse electrice și ornamente luminoase nu respectau cerințele de conformitate. Inspectorii le recomandă consumatorilor să verifice atent etichetele și datele de valabilitate înainte de a cumpăra produsele specifice acestei perioade.

