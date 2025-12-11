Prețul cărnii de porc, în scădere în România. Producătorii locali, sub presiune din cauza ieftinirii rapide

România a raportat, la finalul lunii noiembrie, cea mai accentuată scădere a prețului cărnii de porc dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, potrivit ultimelor date ale Comisiei Europene.

Potrivit raportărilor oficiale, prețul mediu al cărnii de porc din fermele din România a coborât, în ultima săptămână din noiembrie, la cel mai mic nivel din ultimele șase luni. Această ieftinire rapidă, fără echivalent în restul Uniunii Europene, pune presiune pe producătorii locali, care se confruntă cu importuri mari de carne, în timp ce țara rămâne neeligibilă pentru export din cauza restricțiilor sanitare.

Datele Comisiei Europene arată că prețul mediu din România a coborât la 166,6 euro pentru suta de kilograme de carcasă tip S. Nivelul marchează o scădere de 21,8% față de aceeași perioadă a anului trecut și un minus de 8,9% comparativ cu luna anterioară.

În ansamblu, media Uniunii Europene este de aproximativ 170 de euro, în scădere cu 13,5% față de anul trecut, însă evoluțiile din celelalte state sunt mult mai temperate, de la o reducere de 1,4% în Danemarca până la declinul accentuat înregistrat în România.

În acest context, reprezentanții fermierilor afirmă că evoluția prețurilor din acest an a fost influențată de intrarea pe piață a unor cantități mari de carne ieftină provenită din mai multe state europene.

„Statisticile multianuale ne indică faptul că tot timpul avem o scădere de preț în perioada noiembrie și cam cu două săptămâni înainte de Crăciun, după care prețul crește puțin în preajma Crăciunului până Sfântu Ion, după care scade din nou. Însă acum este și o influență clară a comerțului intracomunitar. Vine foarte multă carne ieftină din Spania, Ungaria Germania, Polonia, Bulgaria (porci vii pentru abatorizare) care pune presiune pe fermierii locali”, a explicat, pentru Economica, Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

În ciuda acestor scăderi, România nu are totuși cel mai mic preț din Uniunea Europeană. În Croația, fermierii vând cu o medie de 149 de euro pe suta de kilograme, în Belgia cu 158 de euro, în Ungaria cu 164 de euro, iar în Polonia cu 162,8 euro. O situație apropiată se regăsește și în Slovacia, unde prețul mediu ajunge la 162,4 euro.

Problema României este însă nivelul ridicat al costurilor de producție, care îi obligă pe fermieri să vândă în pierdere.

„Noi avem costuri de producție mai mari decât ceilalți mari producători europeni pentru că volumele noastre sunt mai mici. În plus, noi avem costuri suplimentare de biosecuritate. Noi le-am evaluat la 10 euro pe cap de animal”, a mai spus Balaban.