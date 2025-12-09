Prețul energiei electrice va crește din nou în 2026. Ce taxă se va majora

Din 2026, românii vor plăti mai mult pentru energia electrică, iar efectele nu se vor limita doar la factura de curent, ci se vor răsfrânge și asupra costurilor de termoficare. Deși procentul de majorare poate părea redus la prima vedere, impactul va fi vizibil începând cu luna ianuarie 2026.

Taxa care determină această scumpire este contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, creată pentru a sprijini centrale capabile să producă simultan energie electrică și termică, cu randamente superioare celor clasice. Conform explicațiilor prezentate de Gândul, ideea inițială era ca populația să suporte o taxă redusă, urmând ca eficiența crescută să genereze în timp costuri mai mici la energie.

La nivel european, o directivă din 2011 propunea înființarea unui fond special alimentat direct de consumatori, fond destinat construirii de centrale moderne. În România, însă, aproximativ 3 miliarde de euro adunate în 14 ani au fost direcționate exclusiv către subvenționarea energiei termice, fără investiții în infrastructura necesară.

Începând cu 1 noiembrie 2025, taxa de cogenerare urcă la 0,0136 lei/kWh, reprezentând o majorare de 62% față de nivelul actual. După cum explică expertul în energie Dumitru Chisăliță, impactul direct asupra facturilor de electricitate va fi de aproximativ 0,5%, un procent redus raportat la costul final al energiei.

Totuși, efectele se vor manifesta în două direcții:

scumpirea directă a energiei electrice;

un cost mai mare pentru energia termică, întrucât aceasta depinde de contribuția de cogenerare.

Estimările pentru București arată creșteri lunare de aproximativ 20 lei pentru o garsonieră și până la 54 lei pentru un apartament cu patru camere. La nivel național, factura de energie electrică ar putea crește cu până la 5% doar din cauza acestei ajustări.

Majorarea va fi vizibilă în facturile aferente consumului din noiembrie 2025, facturi achitate în ianuarie 2026.

De la 1 noiembrie 2025, energia termică beneficiază de un TVA redus de 11%, măsură aplicată până la 31 martie 2026. Reducerea poate amortiza parțial creșterile, însă nu poate elimina efectele taxei de cogenerare, care rămâne un element esențial în formarea prețului final al energiei.