Sistemul biometeric de intrare/ieșire funcționeză de miercuri pentru cetățenii statelor non-UE

Sistemul biometric de intrare/ieșire este valabil de miercuri la frontierele României pentru cetățenii non-UE, cu preluarea imaginii faciale și a amprentelor digitale, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

Potrivit Poliţiei Române de Frontieră, sistemul de intrare/ieşire (EES) este în prezent funcţional în punctele de trecere Sighet (Maramureş), Vicovu de Sus (Suceava), Stânca şi Racovăţ (Botoşani), Midia (Constanţa), Naidaş (Caraş-Severin), Jimbolia, Lunga, Moraviţa (Timiş), Halmeu (Satu Mare), precum şi în aeroporturile Suceava şi Sibiu.

Sistemul preia date biometrice, inclusiv imagine facială şi patru amprente digitale, pentru toate persoanele eligibile care traversează frontiera în aceste locaţii, conform calendarului implementării stabilit de autorităţi.

EES se aplică exclusiv cetăţenilor statelor non-UE care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. La prima intrare, datele biometrice sunt prelevate, iar la vizitele ulterioare verificarea se realizează automat, contribuind la fluidizarea traficului şi reducerea timpului de aşteptare la punctele de trecere echipate cu sistemul.

Pentru fiecare persoană care provine din state non-UE, sistemul înregistrează ziua și locul trecerii frontierei, colectează informații alfanumerice și biometrice și determină automat perioada legală a șederii, asigurând monitorizarea precisă a timpului petrecut pe teritoriul național.

La prima intrare pe teritoriul României, sistemul va prelua datele biometrice ale fiecărui cetățean non-UE, iar la călătoriile ulterioare verificarea acestora se va realiza automat. Procedura are scopul de a fluidiza traficul la punctele de frontieră și de a reduce timpul de așteptare pentru persoanele care efectuează șederi scurte.

Datele colectate sunt păstrate timp de trei ani, iar în cazurile de refuz al intrării sau depășirea duratei legale de ședere, perioada de stocare se extinde la cinci ani.