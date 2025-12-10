Social

Mai multe străzi din Sectorul 1, fără gaze după ce Distrigaz Sud a întrerupt furnizarea din cauza unei defecţiuni

Mai multe străzi din Sectorul 1, fără gaze după ce Distrigaz Sud a întrerupt furnizarea din cauza unei defecţiuni
Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă marți noapte pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei din cauza unei defecțiuni la un branșament al rețelei, fiind afectați aproximativ 500 de consumatori. Furnizarea este estimată să fie reluată miercuri seara, potrivit Distrigaz Sud Rețele.

Sistare temporară a alimentării cu gaze naturale în Sectorul 1

Distrigaz Sud Rețele a anunțat miercuri dimineață că a sistat marți, 9 decembrie, alimentarea cu gaze naturale începând cu ora 22:03 pentru consumatorii de pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei. Măsura a fost luată ca urmare a unui incident la un branșament din rețeaua de distribuție.

Incidentul a avut loc la intersecția străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca. Compania a precizat că sistarea furnizării a fost necesară pentru a asigura siguranța consumatorilor din zonă.

Străzile afectate de sistarea temporară a gazelor

În urma întreruperii neplanificate, 499 de clienți casnici și non-casnici de pe străzile Constantin Aricescu, George Călinescu, Nicolae Constantinescu, General Aviator Popovici Andrei și Aviator Ștefan Protopopescu din sectorul 1 au rămas fără gaze naturale.

Distrigaz. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului, a precizat compania.  Compania estimează că alimentarea cu gaze naturale va fi reluată miercuri, în jurul orei 18:00.

Instrucțiuni pentru clienți după reluarea furnizării de gaze

După reluarea alimentării cu gaze naturale, Distrigaz Sud recomandă le clienților care simt miros de gaze să contacteze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778. Compania recomandă aerisirea imediată a încăperii, evitarea scânteilor și a utilizării aparatelor electrice, precum și, dacă este posibil, închiderea robinetului de alimentare cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Rețele, lider în distribuția de gaze naturale în România, deservește 2.270.000 de clienți printr-o rețea de circa 23.800 km, având 2.842 de angajați și operând în 1.398 de localități din 20 de județe din sudul și centrul țării, inclusiv în Municipiul București.

