O conductă de gaze, avariată în Buzău de un autoturism. Zeci de persoane, evacuate preventiv

Un incident periculos a avut loc duminică în localitatea Tăbărăști, județul Buzău, unde un autoturism a lovit o conductă de gaze, provocând scurgeri importante. Pentru evitarea oricărui risc, autoritățile au decis evacuarea persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri. Situația a fost stabilizată după intervenția echipelor distribuitorului de gaze, zona redevenind sigură.

„În această seară, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în localitatea Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la un accident rutier urmat de avarierea unei conducte de gaze. Din primele informaţii, un autoturism a intrat într-o ţeavă de gaze stradală, provocând scurgeri semnificative”, anunţă ISU Buzău.

Echipajele sosite la fața locului au evaluat rapid zona și, din cauza riscului ridicat de acumulare a gazelor, s-a dispus evacuarea preventivă a aproximativ 20 de persoane aflate în proximitate. Pompierii au acționat cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, iar zona a fost balizată pentru siguranța locuitorilor.

Echipele distribuitorului de gaze au intervenit pentru oprirea scurgerilor și remedierea avariei, obturând conducta avariată.

„Prin intervenţia rapidă a pompierilor, pericolul a fost înlăturat, iar zona este sigură din nou. Cele 20 de persoane evacuate preventiv au fost îndrumate să revină în locuinţe. Echipajele de intervenţie rămân în zonă pentru ultimele verificări”, precizează ISU Buzău.

Un incident separat a avut loc sâmbătă în Capitală, unde o stradă din Sectorul 5 a fost blocată după ce angajații unei școli au sesizat un miros puternic de gaz și au sunat la 112. Polițiștii, pompierii și echipele Distrigaz au închis circulația pentru verificări.

Cu o zi înainte, locuitorii au raportat un miros similar, însă atunci s-a descoperit că provenea de la o gură de canalizare, fără nicio scurgere de gaz.

Pentru a facilita accesul specialiștilor și desfășurarea în siguranță a intervenției, traficul a fost restricționat temporar în zona școlii, cu sprijinul polițiștilor rutieri. Verificările efectuate sâmbătă au confirmat din nou că mirosul provenea din canalizare și că nu există pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral.